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Başakşehir'den net galibiyet Kasımpaşa'ya gol yağmuru

Başakşehir'den net galibiyet Kasımpaşa'ya gol yağmuru

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı. 

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Aleksic, 38. dakikada Szysz, 74. dakikada Chouiar ve 77. dakikada Deniz Türüç penaltıdan kaydetti. 

Bu sonucun ardından Başakşehir bu sezon çıktığı ilk maçında 3 puanı alırken Kasımpaşa sahadan eli boş ayrıldı. 

Gelecek hafta Başakşehir deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Medipol Başakşehir: 4 - Kasımpaşa: 0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu (Dk. 80 Ahmed Touba), Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 81 Ömer Ali Şahiner), Ndayishimiye (Dk. 59 Biglia), Serdar Gürler (Dk. 69 Deniz Türüç), Aleksic (Dk. 68 Berkay Özcan), Münir, Szysz

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Recep Yemişçi (Dk. 46 Yasin Özcan), Petretta, Aytaç Kara (Dk. 46 Turgay Gemicibaşı), Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes (Dk. 52 Celina), Eysseric (Dk. 63 Yunus Mallı), Bahoken (Dk. 63 Erdem Çetinkaya)

Goller: Dk. 22 Aleksic, Dk. 38 Szysz, Dk. 74 Münir, Dk. 77 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 13 Mahmut Tekdemir, Dk. 23 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir), Dk. 16 Hajradinovic, Dk. 51 Yasin Özcan, Dk. 76 Petretta (Kasımpaşa)

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