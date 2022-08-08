Çin-Tayvan krizi büyüyor: Yüzlerce siber saldırı düzenlendi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin ardından Çinli bilgisayar korsanları da Tayvan’ın resmi kurum ve kuruluşlarına bir haftada 272 siber saldırıda bulundu.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin ordusunun 4-7 Ağustos tarihleri arasında başlattığı Tayvan’ı 6 noktadan ablukaya alan askeri tatbikatlarının yanında Çinli bilgisayar korsanları da Tayvan’ın resmi kurum ve kuruluşlarına siber saldırılarda bulundu. Tayvan Milli Savunma Bakanlığı (MND), Çin'in geçen hafta Tayvan'da dezenformasyon oluşturmak için 272 girişimde bulunduğunu duyurdu. Tayvan Siyasi ve Savaş Bürosu Müdür Yardımcısı Tümgeneral Chen Yu-lin düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Çin'in canlı ateş tatbikatlarının başlamasından bu yana Tayvan bilgisayar sistemlerine içinde sahte haberlerinde bulunduğu çok sayıda siber saldırının düzenlendiğini aktardı. Chen, sosyal medya ve dijital platformların hızlı gelişimi nedeniyle özellikle bilişsel savaş alanında savaş stratejilerinin önemli ölçüde değiştiğini vurguladı. Tayvan ağına zarar vermenin ve bölünmeleri derinleştirmenin savaş alanının sonucu üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini söyleyen Chen'in paylaştığı MND istatistiklerine göre 1-8 Ağustos arasında Çin Komünist Partisi (ÇKP) 272 dezenformasyon yayma girişiminde bulundu. MND, yapılan siber saldırıları da üç kategoriye ayırdı. Buna göre kategoriler "güç kullanarak Tayvan ve Çin’in birleşmesine ortam oluşturmak", "hükümetin otoritesine saldırarak zarar vermek" ve "ordu ve yurttaşların moralini bozmak" olarak sıralandı.

Chen, silahlı kuvvetlerin yapılan tüm bu dezenformasyonlara doğrulama, izlenebilirlik, açıklama ve karşı önlem gibi adımlar atarak yanıt verdiğini vurgulayarak, halkı Çin’in yaydığı sahte haberlere değil, MND tarafından paylaşılan bilgilere odaklanmaya ve söylentilere kulak vermemeye çağırdı.

Pelosi’nin Tayvan ziyareti

Asya ziyaretine 1 Ağustos’ta Singapur’dan başlayan Pelosi, Malezya’nın ardından beraberindeki heyetle birlikte 2 Ağustos’ta Tayvan’ın başkenti Taipei’ye gelmişti. Pelosi’yi Songshan Havaalanı'nda Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Taipei’de bulunan Amerikan Enstitüsü Başkanı Sandra Oudkirk ve diğer yetkililer karşılamıştı. Pelosi, Tayvan Lideri Tsai Ying Wen ile bir araya gelmişti. Ying, Pelosi'ye "Uğurlu Bulutlar Düzeni" adı verilen şeref madalyasını takmıştı. Öğle saatlerinde ise Pelosi, Tayvan’dan ayrılmıştı.

Pelosi, en son 1997'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich tarafından ziyaret edilen Tayvan'a seyahat eden en üst düzey ABD'li yetkili olmuştu.

Çin, Tayvan çevresinde yeni tatbikatlar yapacağını açıkladı

Çin, geçtiğimiz Perşembe günü başlayan ve dün sona eren askeri tatbikatların ardından bugün, Tayvan çevresinde yeni tatbikatlar düzenleneceğini açıkladı.

Çin Doğu Harekat Alan Komutanlığı, geçtiğimiz Perşembe günü başlayan ve 4 gün süren Tayvan çevresindeki tatbikatlarının sonra ermesinin ardından bugün yeni tatbikatlar düzenleneceğini duyurdu. Tayvan çevresinde gerçekleştirilecek tatbikatların denizaltı ve deniz saldırılarına yönelik yapılacağı belirtildi.

Çin, geçtiğimiz perşembe günü ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından, Tayvan çevresinde 4 gün sürecek geniş deniz ve hava tatbikatları düzenleneceğini açıklamıştı. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin ordusunun düzenlediği tatbikatlarda Tayvan'ın kuzey, güney ve doğu kıyıları açıklarına toplam 11 Dongfeng balistik füze fırlattığını duyurmuştu. Tayvan Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada ise Tayvan Boğazı ve çevresinde 66 Çin savaş uçağı ve gemisinin tespit edildiğini bildirmişti.

Tatbikatlar büyük tepki çekmişti

Çin’in Tayvan çevresinde düzenlediği tatbikatlar bazı ülkeler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. ABD, Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang'i Çin'in eylemlerini kınamak için Beyaz Saray'a çağırmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Çin'in, Pelosi'nin ziyaretine tepkisinin "açıkça kışkırtıcı" olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları tarafından yayınlanan ortak bildiride Çin'den Tayvan çevresindeki tatbikatlara son vermesi çağrısında bulunularak, "Çin'i bölgedeki statükoyu tek taraflı olarak zorla değiştirmemeye çağırıyoruz" denilmişti.