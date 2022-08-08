BIST 2.795
DOLAR 17,94
EURO 18,29
ALTIN 1.032,65
HABER /  MEDYA

Hande Fırat'tan yapılan yoruma sert tepki: Gelsene hadi bekliyorum

Canlı yayında "Oraya gelip hepinizi dövesim var" diye mesaj atan izleyiciye Hande Fırat, "Arkadaş gelsene, hadi gel." diye tepki gösterdi.

Abone ol

TV100 kanalında Pınar Işık Ardor’un sunuculuğunu yaptığı Gündeme Dair programında DP Genel Başkanı Cemal Enginyurt ile tartışma yaşadıktan sonra Enginyurt'un koruması tarafından darbe uğrayan gazeteci Latif Şimşek, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gündem'e Dair'e konuk oldu.

"Oraya gelip Hande dahil hepinizi dövesim var"
Şimşek'in başından geçen darp olayını anlattığı sırada sosyal medyadan gelen bir yoruma gözü takılan Hande Fırat, "Bak şimdi bak Allah aşkına. Böyle şeylere çok sinirlenirim. 'Oraya gelip Hande dahil hepinizi dövesim var. Bay Kemal'e yumruk atıldığında bıyık altından gülüyordunuz' " diye sosyal medyadan gelen yorumu okuduktan sonra Fırat;

"Gelsene, hadi gel bekliyorum seni"
"Hadi canım oradan. Kimsin sen? Kim bu adamın adı belli mi? Senin HDP/PKK ile işbirliğin ilgilendirmiyor tamam mı? Ama bu şekilde gelip, bak bunların hepsi dava konusu. 'Oraya gelip Hande dahil hepinizi dövesim var' Gelsene, hadi gel bekliyorum seni Can bey kimsen, hadi gel. " ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kadıköy'de gol yağmuru tam 6 gol! Fenerbahçe bir puanı 90+2'de aldı
Kadıköy'de gol yağmuru tam 6 gol! Fenerbahçe bir puanı 90+2'de aldı
Edirne Belediye Başkanı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Sayın Cumhurbaşkanım
Edirne Belediye Başkanı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Sayın Cumhurbaşkanım
Başakşehir'den net galibiyet Kasımpaşa'ya gol yağmuru
Başakşehir'den net galibiyet Kasımpaşa'ya gol yağmuru
Lucas Torreira ve Dries Mertens resmen Galatasaray'da! İşte transferin maliyeti
Lucas Torreira ve Dries Mertens resmen Galatasaray'da! İşte transferin maliyeti
Sosyal konut projesinde detaylar belli olmaya başladı! Asgari ücretle çalışanlar da ev sahibi olabilecek
Sosyal konut projesinde detaylar belli olmaya başladı! Asgari ücretle çalışanlar da ev sahibi olabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cemevine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cemevine ziyaret
Çin-Tayvan krizi büyüyor: Yüzlerce siber saldırı düzenlendi
Çin-Tayvan krizi büyüyor: Yüzlerce siber saldırı düzenlendi
Bedelli askerliğe başvuranların sayısı belli oldu
Bedelli askerliğe başvuranların sayısı belli oldu
Galatasaray'a Alexis Sanchez'den kötü haber! İtalya basını transferi duyurdu
Galatasaray'a Alexis Sanchez'den kötü haber! İtalya basını transferi duyurdu
Düzce'de nefes kesen operasyon: Kafasından vurarak kaçtı, dronlu operasyonla yakalandı
Düzce'de nefes kesen operasyon: Kafasından vurarak kaçtı, dronlu operasyonla yakalandı