Kadıköy'de gol yağmuru tam 6 gol! Fenerbahçe bir puanı 90+2'de aldı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'la 3-3 berabere kaldı.

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Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-3 sona erdi.

Fenerbahçe'nin gollerini 19. dakikada penaltıdan ve 45+2. dakikada Valencia ve 90+2. dakikada Berisha kaydetti. Ümraniyespor'un golleri ise 29. dakikada Glumac, 67. dakikada Gheoghe ve 73. dakikada Mrsic'den geldi.

Bu sonucun ardından iki ekip de puanını 1'e çıkardı.

Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Ümraniyespor da sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1.dakikada sol kanattan Yonathan del Valle’nin ara pasında defansın arkasına sarkan Geraldo’nun sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı çeldi.

16. dakikada sağ taraftan Lincoln’ün kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gustavo Henrique’den seken top ceza sahası içinde Avounou’nun eline çarptı. Daha sonra maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR’dan pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararı verdi.

19. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Enner Valencia meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı’nın solundan ağlara gönderdi. 1-0

29. dakikada sol kanattan Ermir Lenjani’nin ortasında arka direkte iyi yükselen Glumac düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

45+3. dakikada Joshua King'in pasıyla sağ taraftan ceza sahası içine giren Diego Rossi pasını arka direkteki Enner Valencia'ya aktardı. Valencia'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sağ taraftan ilerleyen Ferdi Kadıoğlu’nun Emre Mor ile verkaçından sonra sağ çaprazdan içeriye çevirdiği topta kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

55. dakikada sol taraftan Diego Rossi ceza sahası içine girdi ve pasını Enner Valencia’ya aktardı. Valencia’nın bekletmeden pasında ise arka direkte topu alan Emre Mor’un vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kontrol etti.

67. dakikada Oğuz Gürbulak’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışı sağında topu alan Valentin Gherorghe’un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

70. dakikada orta sahada topu alan Onur Ayık’ın ceza sahası içine girerken Luan Peres’in Onur’a yaptığı müdahale sonrasında maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada penaltıda topun başına geçen Mrsic meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır’ın ters köşesinden ağlara gönderdi. 2-3

87. dakikada Bruma'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Serdar Dursun'un vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+2. dakikada ceza yayında topla buluşan Miha Zajc'ın rakibini geçip ceza sahası içine girerken topu alan Mergim Berisha'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3

Yeni transferler lig maçında taraftarla buluştu

Fenerbahçe'de yeni transferler Gustavo Henrique, Luan Peres, King, Lincoln Henrique, Arao ve Emre Mor ilk kez lig maçında sarı-lacivertli taraftarla Kadıköy'de buluştu.

Yeni transferlerden kaleci İrfan Can Eğribayat ve Alioski'ye kadroda yer verilmedi.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, sakatlıkları devam eden İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare yer almadı.

Tribünler tamamen doldu

Fenerbahçe'nin HangiKredi Ümraniyespor ile yaptığı karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, marş ve tezahüratlarla karşılaşmayı bekledi.

Tribünlerin tamamını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma sırasında tek tek oyunculara destek oldu.

Fenerbahçe’de 3 değişiklik

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de Ümraniyespor mücadelesine Slovacko maçına göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Ümraniyespor ile karşılaşan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Slovacko ile oynanan mücadeleye göre 3 değişikliğe gitti. Slovacko maçında Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel ve Zajc forma giyerken, Ümraniyespor mücadelesinde bu isimlerin yerine Altay Bayındır, Luan Peres ve Joshua King yer aldı.

Fenerbahçe - Ümraniyespor ilk 11'ler

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Henrique, Szalai, Peres, Arao, Emre, Lincoln, Rossi, King, Valencia.

ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Del Valle, Bettaieb.