Pençe-Kilit operasyonundan acı haber: Yaralanan asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Ağustos'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Halil Koç tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

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MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 03 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden P. Uzm. Çvş. Halil KOÇ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur." denildi.