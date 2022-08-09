Baba ile oğlunun 'okuma' kavgası! 115 bin dolar istedi yaka paça dışarı attırdı

Anne babası ayrı olan 24 yaşındaki Doğukan Akkoyun dünyanın sayılı üniversiteleri arasındaki George Mason Üniversitesi'nden yüksek lisans kabulü aldı. Akkoyun, ünlü bir finans şirketinde genel müdür yardımcısı olan ve lüks hayat yaşayan babasından eğitimi için yardım istedi. Olumsuz yanıt alan genç, babasına iştirak nafakası davası açarak iki yıl boyunca aylık 28 bin TL talep etti.

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24 yaşındaki Doğukan Akkoyun, Tümay ve Altay Akkoyun çiftin tek çocuklarıydı. Çift, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Doğukan, İstanbul'daki bir Fransız lisesinden mezun oldu. Genç çocuk, İngiltere'de Bedfordshire Üniversite'sinin Sporcu Diyetisyenliği Bölümüne girmeye hak kazandı.

4 yıllık bölümü 3 senede bitirerek 2019 yılında lisans bölümünden mezun oldu. Genç adam, İstanbul'a annesinin yanına geri döndü. İngiltere'de mezun olduğu bölümün Türkiye'deki denkliği için yüksek lisans yapması gerektiğini öğrenen Doğukan Akkoyun, geçtiğimiz yıl 2022 dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında 251. sırada bulunan ABD'deki George Mason Üniversitesi'nden yüksek lisans hakkı kazandı.

Babasından yardım istemeye şirkete gitti

Annesinin maddi gücünün yetersiz olduğunu bilen Doğukan, Etiler'de bulunan ünlü bir finans firmasında genel müdür yardımcısı olarak çalışan babasından yardım istemek için şirkete gitti.

Hakaretlerle kovdu

İddiaya göre güvenlik, baba Altay'a haber verdiğinde ise, baba oğlunun ofise çıkmasına engel oldu. Oğluna hakaretler ederek şirketten kovdu. Babasının kendisine olan ilgisiz tutumu sonrası eğitim masraflarını ödemeyeceğini duyan Doğukan, Aile Mahkemesine başvurdu.

Aylık 28 bin lira maddi yardım

Kabul edildiği ABD'deki üniversitenin okul masrafı, konaklama ve yemek gibi masrafları için babasından aylık 28 bin lira maddi yardım talep eden genç adam, ünlü bir şirkette lüks içinde yaşayan ve Etiler'de ikamet eden babasının bu masrafı karşılayabilecek olmasına rağmen yıllardır kendisine maddi veya manevi bir yardımda bulunmadığını ileri sürdü.

115 bin dolar tutuyor

Akkoyun, babasından iştirak nafakası talep ederek yüksek lisans ücretinin iki yıl boyunca tutacağı yaklaşık 115 bin doların (2 milyon lira) bir kısmının babası tarafından ödenmesini talep etti.

Kaynak: Sabah