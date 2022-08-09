BIST 2.796
DOLAR 17,96
EURO 18,33
ALTIN 1.031,00
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Kullanılmayan izinler için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kullanılmayan izinler için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu kurum ve kuruluşlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilen bilişim personeli, sözleşme dönemi içerisinde kullanamadığı izinlerini, müteakip sözleşme döneminde kullanabilecek.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilen bilişim personelinin, sözleşme dönemi içerisinde kullanılmayan izinlerini, müteakip sözleşme döneminde kullanabilmesinin önü açıldı.

Ödeme yapılmayacak
Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları ise düşecek ve kullanılmayan izinler karşılığı herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Öte yandan Bakanlığın Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kurumda eğitim, fen, fen-edebiyat, güzel sanatlar, görsel sanatlar ile sanat ve tasarım fakültelerinden mezun olanlar da istihdam edilebilecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emekliye promosyon rehberi! Kimler nasıl promosyon alır? Hangi banka ne kadar veriyor 7 bin 500 lira ödeme...
Foto Galeri Emekliye promosyon rehberi! Kimler nasıl promosyon alır? Hangi banka ne kadar veriyor 7 bin 500 lira ödeme... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüste patlayan vakalar sonrası Biontech'ten beklenen haber geldi
Koronavirüste patlayan vakalar sonrası Biontech'ten beklenen haber geldi
Arnavutköy'de bir kadınla öpüşen evli jön ve oğlu olan jön kim Buğra Gülsoy iddiası
Arnavutköy'de bir kadınla öpüşen evli jön ve oğlu olan jön kim Buğra Gülsoy iddiası
Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu jandarmaya teslim oldu
Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu jandarmaya teslim oldu
MSB tahıl sevkiyatı kapsamında 2 geminin daha yola çıktığını duyurdu
MSB tahıl sevkiyatı kapsamında 2 geminin daha yola çıktığını duyurdu
Avrupa'ya geldiklerini zanneden göçmenlere bir şok da polisten
Avrupa'ya geldiklerini zanneden göçmenlere bir şok da polisten
9 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangisi TC ile sorgulama
9 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangisi TC ile sorgulama
Ev sahibi ve kiracılar arasında davalar patlayınca yeni şart getirildi! Bu olmadan dava açılamayacak
Ev sahibi ve kiracılar arasında davalar patlayınca yeni şart getirildi! Bu olmadan dava açılamayacak
Ahmet Çakar canlı yayını bastı! Fenerbahçe maçında katliam var
Ahmet Çakar canlı yayını bastı! Fenerbahçe maçında katliam var
Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 gencin cesedi bulundu
Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 gencin cesedi bulundu
İzmir Bergama'da servis minibüsü tıra çarptı: 2 ölü
İzmir Bergama'da servis minibüsü tıra çarptı: 2 ölü