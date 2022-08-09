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Grammy ödüllü şarkıcı ve aktris Olivia Newton-John öldü

Grammy ödüllü şarkıcı ve aktris Olivia Newton-John öldü

Grease'deki rolüyle hafızalara kazına Grammy ödüllü şarkıcı ve aktris İngiltere doğumlu Avustralyalı Olivia Newton-John, 73 yaşında hayatını kaybetti.

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Grease'deki rolüyle tanınan Grammy ödüllü şarkıcı ve aktris Olivia Newton-John, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının ölüm haberini eşi John Easterling, Instagram ve Facebook'tan duyurdu.

Yayımlanan paylaşımda, "Bu sabah Güney Kaliforniya'daki Çiftliğinde, ailesi ve arkadaşlarıyla çevrili olarak huzur içinde öldü. Olivia, 30 yılı aşkın bir süredir meme kanseriyle olan yolculuğunu paylaşarak zaferlerin ve umudun bir simgesi olmuştur" denildi.

John Travolta'dan veda mesajı

Grease filmindeki rol arkadaşı John Travolta, Olivia Newton-John'un ölümü için paylaştığı veda mesajında, "Sevgili Olivia, tüm hayatımızı çok daha iyi hale getirdin. Etkin inanılmazdı. Seni çok seviyorum. Yolda görüşürüz ve hepimiz tekrar birlikte olacağız. Seni gördüğüm andan itibaren ve sonsuza kadar senin! Senin Danny'n, senin John'un!" ifadelerini kullandı.

Olivia Newton-John kimdir?

Şarkıcı ve söz yazarı da olan ünlü oyuncu John Travolta ile başrollerini paylaştığı Grease filmiyle tanındı.

Altın Küre ödüllü oyuncu, 1992 yılında meme kanserini yendi, 2013'te yeniden kansere yakalandı ve 2. kez hastalığı yenmeyi başardı. Sanatçı, 2020 yılında 3. kez meme kanserine yakalandığını açıkladı. 1974 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Birleşik Krallık'ı "Long Live Love" adlı şarkıyla temsil etmiş ve dördüncü olmuştur.

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