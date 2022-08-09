Nilüfer Gürbüz kimdir, kaç yaşında Buğra Gülsoy eşi ne iş yapar?

Birçok magazin sitesine düşen bir haber bugün sosyal medyanın gündemi oldu. İddialara göre Arnavutköy'de iki kez evlenmiş, bir oğlu olan ve adı B harfi ile başlayan bir jönün eşini aldattı. Bu iddia gün boyunca sosyal medyanın diline dolandı. Birçok kullanıcı bu ismin Buğra Gülsoy olduğunu iddia etti. Bu iddiaların ardından Nilüfer Gürbüz ile evli olan Buğra Gülsoy'un eşi kimdir soruları merak edildi.

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Buğra Gülsoy kiminle evli, eşi Nilüfer Gürbüz kimdir soruları bugün sosyal medyanın en çok aradığı isimler oldu. Ortalıkta dolanan bir iddiaya göre Arnavutköy'de iki kez evlenmiş, bir oğlu olan ve adı B harfi ile başlayan bir jönün eşini aldattı bu ismin ise Buğra Gülsoy olduğu iddia ediliyor. Magazin basınında yer alan tarife uyan Buğra Gülsoy'un eşi ise merak edildi. Daha önce Burcu Kara ile evlenen Buğra Gülsoy ikinci evliliğini Nilüfer Gürbüz ile yaptı. Peki kimdir Buğra Gülsoy'un karısı Nilüfer Gürbüz, Buğra Gülsoy eşini aldattı mı?

Bir dönem Burcu Kara ile yaptığı evlilikle gündeme gelen Buğra Gülsoy, 2018 yılında ikinci evliliğini Nilüfer Gürbüz ile yaptı.

Buğra Gülsoy eşi Nilüfer Gülsoy kimdir: Buğra Gülsoy'un sevgilisi Nilüfer Gürbüz; İzmir'in tanınan ailelerinden birinin kızı... Baba Muharrem Gürbüz; Karşıyaka'nın efsanelerinden, bir dönem Milli Takım'da da oynamış eski bir futbolcu ve antrenördür. İzmir'in takımlarına yakınlığıyla tanınır ve özellikle Karşıyaka kulübü ve taraftarı tarfından kulübün önemi futbolcuları arasında görülmektedir. İzmir doğumlu olan Nilüfer Gürbüz, Buğra Gülsoy ile 5 yıllık sevgili sürecinden sonra dünyaevine girmişti.

Buğra Gülsoy kimdir: 22 Şubat 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Buğra Gülsoy, baba tarafından aslen Niğdelidir, anne tarafından Erzincanlıdır.

İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da okudu. Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık bölümünde tamamladı.

Üniversite öğrenciliği boyunca Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı.

Kıbrıs Film Derneği'nin kurucuları arasında yer alan Buğra Gülsoy, Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali'nin proje tasarımcısı ve direktörlüğü görevlerini üstlendi.

'Trio', 'Heterotopya', 'İnsan Üçleme', 'Alt Üst', 'Nar Yarası', 'Mutlu Son' gibi kısa filmlerde yönetmenlik ve oyunculuk yaptı.

İlk televizyon dizisi oyunculuk deneyimini 2008 yılında 'Hepimiz Birimiz İçin' adlı dizide 'Nazım' karakterini oynayarak yaşadı.

Beyazperdede ilk kez 2009 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün 'Güneşi Gördüm' filminde 'Berat' karakteriyle yer aldı.

Tiyatro hayatına arkadaşları Serhat Teoman, Fatih Sönmez ve Emre Erkan'la birlikte kurduğu Tiyatro Kutu ile devam etti. Tiyatro Kutu'nun kapanmasının ardından Serhat Teoman ve Emre Erkan ile birlikte kurdukları GET Yapım ile sinema ve tiyatro çalışmalarını sürdürdü.

Evlilikleri: 1982 doğumlu olan Buğra Gülsoy, 2021 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

2011-2012 yıllarında oyuncu Burcu Kara ile evli kaldı. 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile evlendi. İkinci evliliğinden 2018 yılında dünyaya gelen çocuğuna 'Cem' adını verdi.