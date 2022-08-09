Muharrem İnce'den AK Parti'ye katılacağı söylenen Mehmet Ali Çelebi açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AK Parti'ye katılacağı iddia edilen İzmir bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi için "‘Ergenekon'un savcısıyım' diyen Erdoğan'ı tercih ediyorsa diyecek bir şey yok." dedi.

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"Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'ndan daha net ve daha fazla güven vermektedir” paylaşımından sonra AK Parti’ye katılacağı iddia edilen, ancak yola bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini açıklayan Mehmet Ali Çelebi ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Çelebi'nin bir öneki partisi olan Memleket Partisi'nin genel başkanı Muharrem İnce, konuya ilişkin Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuştu. İnce, şunlar söyledi:

“Çelebi'nin de yargılandığı Ergenekon davasında, bir tarafta ‘Ben bu davanın savcısıyım' diyen Recep Tayyip Erdoğan var. Onu alıp milletvekili yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu, duruşma salonunda kendisini canla başla savunan Muharrem İnce'yi tercih etmiyor, ‘Ergenekon'un savcısıyım' diyen Erdoğan'ı tercih ediyorsa diyecek bir şey yok.

“Yaptığına da en hafif tabirle ‘Akıl tutulması' diyorum”

Bu katiline aşık olmaktır. Yani yapılacak bir şey yok. Bugün geriye dönülse, Silivri mahkemelerinde kendisini yine savunur muyum? Evet, yine savunurum. Onun için yaptığıma pişman değilim. Benim yaptığım bir demokrasi mücadelesi, ilkeli, omurgalı duruştur. Ben bu şekilde bakıyorum. Bizimle olduğu dönemde, anlamsız gerekçelerle ayrıldı. Suçun bizde olmadığı ortada. Yolu açık olsun. Ne diyeyim, FETÖ'cü hâkim ve savcıların bulunduğu mahkemede yaşadıklarını unuttuysa, yaptığına da en hafif tabirle ‘Akıl tutulması' diyorum.”

“Hata yaptım, bazı yanlış kişilerle yola çıkmışım”

İnce, seçim dönemi yaklaşırken kendisine “hata” yapıp yapmadığını soran Öztürk’e şöyle yanıt verdi:

“Evet hata yaptım. Bunun için kimseye kızmıyorum; kendime kızıyorum. Bir söz vardır, ‘Önce yol arkadaşlığı, sonra yol' diye. Bazı yanlış kişilerle yola çıkmışım. İkincisi de erken seçim olur diye seçime girme hakkı elde edebilmek için acele etmişim. Şimdi onu düzeltmeye uğraşıyorum.”

"Anketlerde adımızı bile koymuyorlar"

“Türkiye'de birkaçı hariç anket şirketlerine acıyorum” diyen Muharrem İnce, anketlerde hemen hemen her siyasi partinin ismi bulunmasına rağmen, Memleket Partisi'nin “yok sayıldığını” ileri sürerek şunları kaydetti:

“Bir anket şirketi kardeşime telefonla hangi partiye oy vereceğini sormuş. Listede neden Memleket Partisi'nin adının olmadığını sormuş. Yargının, medyanın durumunu biliyoruz. Anket şirketleri de belediyelerden beslendiği için bu kadar yamalı olmalarını anlayamıyorum. Kumaş bozulmuş, ahlak bozulmuş. Anketlerde adımızı bile koymuyorlar. Önceden 2,6 gösteren şirkete ‘Niçin gösteriyorsun' diye fırça attılar. O şirket şimdi bizi 0,1 bile göstermiyor. Ama ben sokağı geziyorum. Bizim anketimiz sokakta. Sokak, anket şirketlerinin gördüğü gibi değil. Biz, yolumuza devam edeceğiz. Derdimiz bu iktidardan kurtulmak.”