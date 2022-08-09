Güzellik uzmanı Mehlika'nın korkunç ölümü sevgilisi kucaklayıp, uçurumdan aşağıya atladı
TEKİRDAĞ'da bölgenin ünlü güzellik uzmanı Mehlika Derici'nin de ölümüne neden olan olayda son dakika gelişmesi. İki sevgilinin 25 metrelik uçurumdan düşerek ölümünde korkunç detaylar ortaya çıktı.
Tekirdağ'in Marmaraereğlisi ilçesinde önceki gece güzellik uzmanı Mehlika Derici (35) ile çiftçilik yapan erkek arkadaşı Selçuk Çetiner'in (45) Aşıklar Tepesi'ndeki uçurumdan düşerek ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. SABAH, görgü tanığı ve ikilinin arkadaşları Arda Tolunay Y. (26) ve Merve Y'nin (32) ifadelerine ulaştı.
Merve Y. adlı görgü tanığı olayın etkisiyle şoka girdiğini anlatarak ifadesinde "Benim doğum günümdü. Eğlence mekanından çıktığımızda alkollüydük. Polis çevirmesini görünce arkadaşlarımızı uyardık. Selçuk, bunun üzerine polisten kaçmak için Aşıklar Tepesi'ne doğru otomobille çıktı.
Biz de peşinden gittik. Aralarında kıskançlık yüzünden kavga çıktı. Önce Mehlika'yı itti. Biz yerden kaldırdık. Daha ne olduğunu anlayamadan 'ölürsek birlikte öleceğiz' deyip, Mehlika'yı kucaklayıp, uçurumdan aşağıya atladı" dediği öğrenildi.
Merve Y.'nin erkek arkadaşı Arda Tolunay Y. ise ifadesinde, arkadaşları Mehlika Derici, Selçuk Çetiner, kız arkadaşı Merve Y. (32) ve diğer 6 arkadaşı ile birlikte kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için balık restoranına gittiklerini belirtti.