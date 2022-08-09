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Tokat'ta 'hapşırık' kazası! Otomobilin haline bakın yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta 'hapşırık' kazası! Otomobilin haline bakın yaralılar var

TOKAT’ın Niksar ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’si çocuk 4 kişi yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsünün hapşırık tutması sonucu kaza yaptığını ileri sürdü.

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Erbaa’dan Niksar istikametine seyir halinde olan C.G (28) idaresindeki 34 COE 998 plakalı hafif ticari araç önünde seyir halinde olan E. Y. idaresindeki 60 ADK 245 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç devrilirken kamyonet yoldan dışına çıktı.

Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. C.G'nin hapşırık tutması sonucu biranda direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki araca çarptığını ifade etti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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