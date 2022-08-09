Hulusi Akar 'En yoğun günlerimiz' diyerek ilan etti! Suriye'ye operasyon açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör koridoru parçalandı bundan sonra da ne olursa olsun buna müsaade etmeyeceğimizi söyledik" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Bakan Akar, "Cumhuriyet tarihimizin gerçekten en yoğun günlerini yaşıyoruz kara, deniz, hava kuvvetlerimiz olarak. Uluslararası ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti özne haline gelmiş durumda" dedi.

Terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz

Bakan Akar, terörle mücadeleye ilişkin, "Kimsenin toprağında gözümüz yok. Faaliyetlerimiz Suriye'nin kuzeyinde devam ederken, Irak'ın kuzeyinde de terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Eskiden sınır ötesine atılıyorlardı, güçlenip tekrar geliyorlardı, şimdi öyle değil, terörist neredeyse hedefimiz orası. Evet, terörist varsa hedef. Bizim tek hedefimiz teröristler. Kürtler, Araplar bizim kardeşimiz. Maalesef içeride ve dışarıda bazıları bunun bilinçli bir şekilde istismar ediyorlar. Bütün operasyonlar bizim karnemizdir. Terör koridoru parçalandı bundan sonra da ne olursa olsun buna müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Bölgedeki teröristlerin çıkarılması konusunda bize taahhütte bulundular, sözün yerine getirilmesi için hatırlatmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Akar, "Biz bu operasyonları yapmasaydık şu anki göçün çok daha fazla olacağı da aşikardı. Terörle mücadelenin fiziki şartları çok zor, arazi çok keskin özellikle Irak'ın kuzeyinde. Bu ortamda Mehmetçik büyük bir fedakarlık yapıyor. Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonunda terör örgütlerinin büyük bir çöküş içinde olduklarını, elebaşlarının iki gece aynı yerde yatmadıklarını, bunun getirdiği panik içinde olduklarını, teröristlerin elebaşlarının açıkça kendi elemanlarına gidin ne yaparsanız yapın, masum insanları katletmek dahil, ormanların yakılması dahil, turistik bölgeler dahil saldırılar düzenlenmesi için teröristleri teşvik ettiklerini de görüyoruz. Biz terör belasından milletimizi kurtarmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.