Eski CIA danışmanı Henri Barkey: Fetullah Gülen ile görüştüm

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey, İstanbul'da yemek yediği kişinin Aslı Aydıntaşbaş olduğunu tekrarlayarak ‘savcılar neden koymadı iddianameye?' dedi. Barkey, FETÖ elebaşı ile görüştüğünü kabul etti ancak ne konuştuklarını hatırlamadığını savundu.

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Osman Kavala hakkında Gezi eylemleri haricinde “casusluk” suçlamasıyla düzenlenen iddianamede eski CIA danışmanı Henri Barkey’le yemek yemesi de yer almıştı.

Osman Kavala ile yemekte olmadığını, o akşam yemeğini gazeteci Aslı Aydıntaşbaş’la yediğini belirten CIA elemanı Henri Barkey, “Kavala’nın çevresi de Aslı Aydıntaşbaş’a çok kızgın” dedi.

Tele 1’de Gündem Özel programına katılan Barkey, Osman Kavala’nın avukatlarının kendisiyle konuşması gerektiğini ifade etti.

15 Temmuz'da neden İstanbul'daydı?

Barkey, “bu iddianame benim akademik kariyerimi zedeledi. Ayrıca Türkiye’den kimse benimle konuşmuyor. Korkuyorlar. Akademik kariyerim zedelendi. Çok çekiyorum bu yüzden” dedi.

15 Temmuz’da tesadüfen İstanbul’da olduğunu iddia eden Barkey, “Büyükada’daki konferansın hazırlanışı aylar sürdü. Bu konferans Orta Doğu’daki ülkelerin Obama’nın İran anlaşmasına reaksiyondu. Orta Doğu’dan insanları Washington’a getirmek yerine İstanbul’a getirdim” diye konuştu.

CIA’ya danışmanlık yaptığı dönemi unutan Barkey, özetle şunları söyledi:

“Amerika’dan gelen herkes zaten CIA ajanı. Graham Fuller ile kitap yazmam neden olmuş olabilir. Graham ile arkadaş olduğumda devlet ile çalışmıyordu. Uluslararası konsey o zamanlar bütün istihbarat örgütlerinin analizlerini toplayıp kendi analizini yapıp Beyaz Saray’a ya da çeşitli ülkelerin dışişleri bakanlığına gönderiyordu.

Türkiye’de herkes ulusalcı olsun İslamcı olsun her şeye komplo olarak bakıyor. Bizim sistem, Amerika sistemi çok değişik bir sistem. Devletten emekli olduktan sonra dışarıda birçok kurumun başına geçen insan var. Bu gayet normal bir şey bizim için.

Ben 18’inde Aslı ile yemek yedim. 19 sabahı Amerika’ya döndüm. 21’inde Türkiye gazetesi benim hakkımda iddiaları yazmaya başladı. İlginç olan Türkiye gazetesinde benim hangi gün pasaportla girip çıktığımı yazdı. Bu bilgileri onları devlet verdi. İddianamede de çok belli oldu. Bence beni ajanlıkla suçlayarak sanki bunu Amerikan hükümeti yapmış gibi Amerika’yı suçlamak istediler.

"AK Parti'nin o dönem yaptıklarını takdir ettim"

AKP’nin ilk 3 senesi muazzam bir demokratikleşme hareketi oldu. Avrupa Birliği bunu çok iyi karşıladı. Amerika hükümeti de çok iyi ilişki kurdu. Ben bir üniversitenin profesörüyüm. Washington’da tanınan bir eksperim. Keşke benim fikirlerimi alıp uygulasaydı Amerika. Ben Amerika’nın Türkiye politikasını eleştiriyorum.

3 sene hata yaptığımı düşünmüyorum. Böyle bir politika izleyen harekatı desteklerim. Benim ilk hatıralarımdan bir tanesi 27 Mayıs 1960. Evimizin karşısında bir tank vardı. Ben hep darbelere karşı olmuşumdur. AKP’nin o zaman yaptığını ben takdir ettim. 2007’den sonra AKP’de değişim oldu.

O iddianameyi okuduğunuzda sizin Türk vatandaşı olarak utanmanız lazım. Muazzam uydurmalar var.

"Aslı Aydıntaşbaş iddianamede neden yok?"

Bakın ben Aslı’yı senelerdir tanıyorum. O günden sonra Washington’a geldi. 2019 senesiydi e-mail attı, ama buluşup buluşmadığımızı hatırlamıyorum. Bir de bundan 4 ay önce bir zoom toplantısında beraberdik. Hatta mesaj attım, ‘hahaha’ diye yanıt verdi. O akşamki yemekle ilgili organizasyonu nasıl yaptığımıza dair e-mailler var. Biz çok iyi geçinirdik. Ben yaratmadım bu problemi Aslı için. Bir yerde kendisi yarattı. Sizin sormanız gereken ‘savcılar neden koymadı iddianameye?”

Osman Kavala’nın kız kardeşinin arkadaşı olduğunu söyleyen Barkey, “Osman Bey o akşam iki tane Avrupalı arkadaşı vardı, onlarla yemek yiyordu. Osman Bey benim kız kardeşimin çok iyi arkadaşıdır. Biraz da ondan ayak üstü konuştuk. Bunu kullandılar, bu olmasaydı başka bir şey kullanacaklardır. Aslı Aydıntaşbaş’ın Osman Kavala’nın bilgisi dahilinde sustum demesi benim düşüncemle doğru değil” dedi.

"Fetullah Gülen ile bir kere görüştüm"

Barkey, Fetullahçı terör örgütü ile ilişkisi olduğu iddialarına yanıt olarak ise, “Cemaat bir zamanlar çok saygın bir örgüttü. Erdoğan’ın kendisi o cemaatle çalıştı. Bir de ona sorun. Ben bir araştırmacıyım, herkesle konuşurum. Bir kere Fetullah Gülen ile görüştüm, başka bir profesörle ziyarete geçtik. Aradan 30 sene geçti ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum” diye konuştu.