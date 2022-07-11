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Adalet Bakanlığı'ndan AİHM'in Osman Kavala kararına tepki

Adalet Bakanlığı'ndan AİHM'in Osman Kavala kararına tepki

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Osman Kavala hakkındaki ceza kararı için Türkiye'yi haksız bularak tazminat cezasına hükmetmesine Adalet Bakanlığı'ndan tepki geldi.

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Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar belirtildi:
AİHM Büyük Daire gündeminde 22 dosya bulunmasına ve halihazırda derdest dosyaların tamamına yakınının Kavala dosyasından daha önceki tarihlerde, bir kısmının ise en az 1 yıl önce Büyük Daire'ye gelmiş olmasına rağmen Kavala dosyasının öne çekilmesi, AİHM'in güvenilirliğini ve itibarını olumsuz etkileyeceği gibi AİHM'in Türkiye'ye karşı objektifliği ve tarafsızlığı konusunda kamuoyumuzdaki tartışmaları da artıracaktır.

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