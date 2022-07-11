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Kurban için kıyma çekerken 4 yaşındaki çocuk elini makineye kaptırdı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kurban için kıyma çekerken 4 yaşındaki çocuk elini makineye kaptırdı!

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde elini kıyma çekme makinesine kaptıran 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Başdere Mahallesi'nde meydana gelen olayda T.Ö. (4), ailesinin kıyma çektiği sırada elini makineye soktu.

Yaralanan talihsiz çocuk, kıyma makinesi ile beraber Ürgüp İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. T.Ö.'nün sıkışan eli burada Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, çocuk da tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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