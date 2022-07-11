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AİHM Osman Kavala kararını verdi! Türkiye'ye ne yaptırım uygulanacak? Dışişleri'nden ilk tepki

AİHM Osman Kavala kararını verdi! Türkiye'ye ne yaptırım uygulanacak? Dışişleri'nden ilk tepki

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Osman Kavala davasıyla ilgili açıklama yaptı.AİHM, Türkiye'nin AİHS'nin 46/1'inci maddesini ihlal ettiği hükmüne vardı. AİHM, Kavala'ya 7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödenmesini kararlaştırdı. Karar bire karşı 16 oyla alındı.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 18 Ekim 2017'den beri tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala davasında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2 Şubat 2022 tarihinde başlattığı ihlal prosedürü kapsamındaki kararını açıkladı. Kararda, Türkiye'nin "AİHM kararlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği" belirtildi.

DW'nin aktardığı habere göre, AİHM, Osman Kavala davasında Türkiye'nin "AİHM kararlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği" gerekçesiyle AİHS'nin 46/1'inci maddesini ihlal ettiği hükmüne vardı.Kavala'ya 7 bin 500 Euro mahkeme masrafı ödenmesi kararlaştırıldı.

AİHM 10 Aralık 2019'da, Kavala'ya ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 18. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

Mahkeme, bu durumun sona erdirilmesi için AİHS'in 46. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Kavala'nın derhal serbest bırakılması gerektiğine karar vermişti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Mahkeme'nin kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetliyor. Bakanlar Komitesi, kararlarını yerine getirmemekte ısrar eden bir devleti AİHM'e şikayet edebiliyor.

Komite, 2019 tarihli AİHM kararının uygulanmadığı gerekçesiyle Türkiye'ye karşı 2 Şubat 2022'de resmen ihlal prosedürü başlatmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten AİHM'nin Osman Kavala kararına gelen ilk tepkide "Avrupa İnsan Hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur." denildi

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