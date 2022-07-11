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Tekirdağ'da feci kaza aynı aileden 3 kişi öldü 5 kişi yaralı

Tekirdağ'da feci kaza aynı aileden 3 kişi öldü 5 kişi yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 34 LRU 73 plakalı kamyon, TEM otoyolu İstanbul-Edirne istikameti Hafa Tır Parkı Çerkezköy Gişeleri civarında, Ercan Çiçek idaresindeki 34 AN 1564 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ercan, Firdevs, Yusuf, Mustafa ve Merve Çiçek, Yasemin ve Nursena Öztürk ile Gülbeyaz Özel yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ercan, Merve ve Mustafa Çiçek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü M.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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