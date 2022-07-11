Selçuk Bayraktar SİHA'lar İngiliz basınına manşet oldu ‘Kebap? Evet. Uçak? Hayır’a atıf yaptılar

Türkiye'nin savaş teknolojisinde çığır açan üretimlerinden olan Bayraktar SİHA'ları ve Selçuk Bayraktar İngiliz basını The Telegraph’da manşet oldu. Türkiye ile bir dönem alay etmek için kullanılan ‘Kebap? Evet. Uçak? Hayır’ sözcüklerini manşet başlığına taşıyan gazete gelinen son durumdan övgüyle söz etti.

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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta kuralları baştan yazan Türkiye yapımı drone’lar İngiliz basınında bir kez daha manşet oldu. Kiev'e Rus ordusuna karşı en belirleyici zaferlerinden bazılarını kazandıran Bayraktar TB2 insansız hava aracı, The Telegraph tarafından üretildiği yerde incelendi ve bir makaleye konu oldu…

The Telegraph’da yayınlanan makalenin başlığında ‘Kebap? Evet. Uçak? Hayır’ yazıyor. Bu cümle yıllardır dünyada yanlış şekilde tanıtılan ülkemizin teknolojik anlamda geldiği noktayı anlatmak için yapılmış bir ironi elbette.

Gazetenin Rusya muhabiri Natalya Vasilyeva “İstanbul'un bir banliyösünde sıkı korunan bir fabrikada işçiler Bayraktar TB2 insansız hava aracının göbeğine parçalar takıyorlar.” diyerek başlıyor yazısına. Sonra da Türkjiye’de üretilen insansız hava araçlarının Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta Ukrayna ordusuna yaptığı katkılar anlatılıyor ve Baykar şirketinin teknolojiden sorumlu başkanı Selçuk Bayraktar'la da söyleşi yapıyor.

Baykar’da sıkı güvenlik önlemleri alındığı için The Telegraph'ın fotoğrafçısı TB2'yi yalnızca belirli, açık olmayan bir açıdan çekebiliyor ve cep telefonları casus yazılımlar olup olmadığını anlayabilmek için inceleniyor.

2007 yılında teknolojiden sorumlu başkan oldu

Üniversiteden mühendislik derecesiyle mezun olan ve MIT’de insansız hava araçları (İHA) alanında yüksek lisans yapan Selçuk Bayraktar 2007 yılında Baykar şirketinin teknolojiden sorumlu başkanı oldu.

Selçuk Bayraktar “O zamanlar böyle bir dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti.” diyerek başlıyor anlatmaya.

Şirketinin artan popülaritesinin farkında olan Bayraktar, Telegraph'a, bir insansız hava aracı için daha fazla kaynak sağlama girişiminin bir parçası olarak kuzeybatı Ukrayna'da kiraz satan bir çocuğun videosunu gösteriyor.

Amacımız kar değil

Selçuk Bayraktar, dron yapmanın kâr değil, “Ulusumuzu bağımsız ve güçlü kılmak için, Türkiye için yüksek teknolojili havacılığı geliştirmek” amacıyla üretildiğini söylüyor. Gazete, Bayraktar’ın işlerin her zaman başında durduğunun ve adeta fabrikada yaşadığının da altını çiziyor.

"Rusya son derece gelişmiş sistemlere, hava savunma ve elektronik harp sistemlerine sahip…. TB2'lerin bu savunma sistemlerini ortadan kaldırması paradigma değiştiricidir." diyen Bayraktar, TB2 insansız hava araçlarının Azerbaycan'ın 2020'de Ermeni güçlerini yenilgiye uğratmasının da anahtarı olduğunu ve Dağlık Karabağ'ın ayrılıkçı yerleşim bölgesi üzerinde uzun süredir devam eden ihtilafın alevlenmesine son verdiğini anlatıyor.

Ukrayna İHA ve SİHA almaya devam edecek

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, geçen ay yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 50 TB2 aldığını ve yakın gelecekte “birkaç düzine daha” teslim edilmesinin beklendiğini söyledi.