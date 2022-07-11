Şahan Gökbakar'ın İmamoğlu hakkında attığı tweet kriz çıkardı: ''Yine tatildeymiş!''

AFAD, günler öncesinden İstanbul için şiddetli yağış ve sel tehlikesine karşı kentte yaşayanlara uyarıda bulunmuştu. Geçtiğimiz gün ilde etkili olan yoğun yağış sebebiyle başta Esenyurt olmak üzere çeşitli ilçelerde sel baskınları görüldü. İstanbul'da bütün bunlar yaşanırken Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Muğla Fethiye'de tatilde olduğu ortaya çıktı.