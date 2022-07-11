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Terörist elebaşı Fetullah Gülen hastaneye kaldırıldı! Yönetim kadrosu dua istedi

Terörist elebaşı Fetullah Gülen hastaneye kaldırıldı! Yönetim kadrosu dua istedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre teröristbaşı Fethullah Gülen'in hastanede olduğu doğrulandı. Örgütün üst yönetim kadrosu ise terörist elebaşı Gülen için dua istedi.

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15 Temmuz hain darbe girişiminin terörist ele başı Fetullah Gülen'in sağlık durumu hakkında son dönemde birçok iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz hafta uyutulduğu ve durumunun kritik olduğu yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Hastaneye kaldırıldı

Son olarak terörist başı Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinde durumunun ağırlaştığı ve hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Bu iddia, FETÖ'nün yayın organlarında da teyit edildi.

FETÖ'nün sosyal medya hesaplarından yapılan bayram paylaşımlarında Gülen'in durumunun iyi oduğu fakat hastanede gözetim altında tutulmasının doktorlar tarafından uygun görüldüğü ifade edildi.

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