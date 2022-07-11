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Bakan Süleyman Soylu'dan 18 Temmuz'a kadar uyarı! Trafik kazalarında ölü sayısını da açıkladı

Bakan Süleyman Soylu'dan 18 Temmuz'a kadar uyarı! Trafik kazalarında ölü sayısını da açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kurban Bayramı boyunca trafik kazalarındaki can kaybı sayısını açıkladı. Soylu 18 Temmuz'a kadar teyakkuzda olduklarını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram trafiği için teyakkuzda olduklarını belirterek, vatandaşlara ‘emniyet kemerini ihmal etmeyin’ çağrısında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arefe günü ve bayramın ilk gününde 25 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vatandaşlara trafikte dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunana Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Lütfen trafik kurallarına uyalım. 7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz arefe günü 8, 9 Temmuz bayramın 1. günü 8, 10 Temmuz bayramın 2. günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var. Emniyet kemerini ihmal etmeyelim. bayramınız kemerli olsun.”

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