Topkapı Sarayı'nda skandal iddia! 'Sarayın 500 yıllık çinilerini matkapla deldiler' mi?

Topkapı Sarayı’nda 16. yüzyıldan günümüze kadar korunarak gelen İznik çinilerinin delindiği iddia edildi. Matkapla açılan delikler kağıtlarla kapatılarak gizlenmeye çalışıldığı haberleri üzerine Milli Saraylar Başkanlığı, skandal iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

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Ayasofya Camisi'nin kapısının kırılıp, duvarlarının kazınmasından sonra bir skandal görüntü de Topkapı Sarayı'ndan geldi. Topkapı Sarayı'nın 500 yıllık çinilerini matkap benzeri bir aletle delik deşik edildiği, sonra da skandalı gizlemek için üzerini kağıtla kapattıldığı öne sürüldü.

Topkapı Sarayı'nda 3. Murat Has odasının girişinde bulunan, orijinal İznik çinilerinin matkap benzeri bir aletle delindiği ortaya çıktı. Saraydaki çiniler oldukça kıymetli ve 16. yüzyıldan beri korunan değerler.

Birçok uzmana göre, bu tarihi çinilerin bir karesi dahi dünyanın en önemli mezatlarında binlerce dolara satılabilecek durumda. Çinilerin üzerinde yer alan deliklerin bir gün önce kağıtla kapatıldığını gösteren fotoğraflar sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde de 500 yıllık imparatorluk kapısı tahrip edilmiş, Osmanlı zamanından kalma su haznesinin kapağı kırılmıştı. Son dönemlerde müze, cami ve saraylardaki tahribatlar çokça tartışılma başladı.