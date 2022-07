Topkapı Sarayı'nda skandal iddia! 'Sarayın 500 yıllık çinilerini matkapla deldiler' mi?

Ayasofya Camisi'nin kapısının kırılıp, duvarlarının kazınmasından sonra bir skandal görüntü de Topkapı Sarayı'ndan geldi. Topkapı Sarayı'nın 500 yıllık çinilerini matkap benzeri bir aletle delik deşik edildiği, sonra da skandalı gizlemek için üzerini kağıtla kapattıldığı öne sürüldü.

Topkapı Sarayı'nda 3. Murat Has odasının girişinde bulunan, orijinal İznik çinilerinin matkap benzeri bir aletle delindiği ortaya çıktı. Saraydaki çiniler oldukça kıymetli ve 16. yüzyıldan beri korunan değerler.

Birçok uzmana göre, bu tarihi çinilerin bir karesi dahi dünyanın en önemli mezatlarında binlerce dolara satılabilecek durumda. Çinilerin üzerinde yer alan deliklerin bir gün önce kağıtla kapatıldığını gösteren fotoğraflar sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde de 500 yıllık imparatorluk kapısı tahrip edilmiş, Osmanlı zamanından kalma su haznesinin kapağı kırılmıştı. Son dönemlerde müze, cami ve saraylardaki tahribatlar çokça tartışılma başladı.

Milli Saraylar Başkanlığı açıklama yaptı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Topkapı Sarayı 3. Murat Has Odası girişinde bulunan tarihi çinilerin matkapla delindiğine yönelik yapılan haberleri yalanladı. Açıklamada, "Topkapı Sarayı çinilerinin matkapla delindiğine dair sosyal mecralarda ve bir takım internet sitelerinde yer alan iddialar, maksatlı ve gerçek dışıdır. Harem Dairesi III. Murat Has Odası girişinde yer alan tarihî çiniler üzerine 1950’li yıllarda eklenen kapı kancaları, restorasyon çalışmaları sebebiyle çıkarılmış, gerekli müdahaleden sonra aslına uygun şekilde yerlerine takılacaktır. Milli Saraylar sorumluluğundaki alanlarda iddia edildiği gibi çinilerin matkapla delinmesi veya restorasyona aykırı herhangi bir müdahalede bulunulması söz konusu değildir. Huzur ve mutluluğu milletçe hep birlikte yaşadığımız bayram gibi özel günlerde ortaya atılan gerçek dışı iddialar, maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır" ifadelerine yer verildi.