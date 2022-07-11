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'Konya'daki doktor gibi öldüreceğim' diye doktoru tehdit etti! O kişi hakkında flaş gelişme

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
'Konya'daki doktor gibi öldüreceğim' diye doktoru tehdit etti! O kişi hakkında flaş gelişme

Sakarya’da eşi doktor olan bir kadının sosyal medya hesabı üzerinden, “Eşimin bir hastası 184’ü arayıp ‘O doktoru Konya’daki doktor gibi öldüreceğim’ diye tehdit edildi” paylaşımı sonrasında harekete geçen polis ekiplerince yakalanan şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

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Konya Şehir Hastanesi’nde yaşanan ve büyük bir üzüntüye sebep olan olayın üzerinden henüz çok bir zaman geçmemesine rağmen Sakarya’da da ölümle tehdit edildiği ileri sürülen doktorun eşinin sosyal medya paylaşımı büyük yankı uyandırdı.

İddiaya göre, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kırık kolundan ameliyat olan ve kolu alçıya alınan bir şahıs, kolundaki şişlik ile morluklar nedeniyle ameliyatı yapan doktoru tehdit etti.

Tehdit üzerine doktorun eşi sosyal medya hesabı üzerinden, “Ortopedi uzmanı eşim hastası tarafından ölümle tehdit ediliyor. Lütfen destek olur musunuz, daha çok kişiye ulaşmamız lazım. Eşimin (meslektaşım) bir hastası 184’ü arayıp ‘O doktoru Konya’daki doktor gibi’ öldüreceğim’ diyerek tehdit edildi” ifadelerine yer vererek yardım istedi.

Doktorun ölümcül aldığı iddia edilen tehdit paylaşımı çok binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Sağlık Müdürlüğünden açıklama

Sağlık çalışanlarının darp edilmesine ilişkin Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza yönelik sebebi ne olursa olsun asla kabul edemeyeceğimiz sözlü ve fiili şiddet olaylarının yaşanmasını üzülerek takip ediyoruz. Son olarak SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğimizde iki sağlık çalışanımızın hasta yakınları tarafından darp edilmesini de esefle kınıyoruz. İşi insanlara şifa dağıtmak olan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet eylemlerinin sonuna kadar takipçisiyiz” ifadelerine yer verildi.

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