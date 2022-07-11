BIST 2.434
DOLAR 17,38
EURO 17,51
ALTIN 969,93
HABER /  DÜNYA

İngiltere'de avukatların grevi üçüncü haftasında devam ediyor

İngiltere'de avukatların grevi üçüncü haftasında devam ediyor

İNGİLTERE'de ücretlerindeki artış teklifini yetersiz bulan ceza avukatlarının grevi üçüncü haftasında sürüyor.

Abone ol

Başkent Londra'daki Yüksek Mahkemenin önünde toplanan avukatlar, Adalet Bakanlığının eylül sonunda yapacağı yüzde 15'lik ücret artışına itiraz ederek yıllarca süren fon kesintilerinin telafisi için Ceza Avukatları Derneğinin (CBA) yüzde 25'lik artış talebini destekledi.

"Adalet için adalet" ve "Genç avukatlar asgari ücretten daha az kazanıyor" yazılı pankartlar taşıyan avukatlar, talepleri karşılanmadığı takdirde üç haftadan bu yana devam eden grevin ilerleyen haftalarda da sürebileceği uyarısında bulundu.

Avukatlar, hükümeti artış taleplerine ilişkin müzakerelere yanaşmamakla suçluyor

CBA, hükümeti ücret artışına ilişkin müzakerelere yanaşmamakla suçlamıştı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü de ceza avukatlarının grev kararına ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, grev kararını sürdürmenin hayal kırıklığı yaratacağını ve üzücü olacağını dile getirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
'Konya'daki doktor gibi öldüreceğim' diye doktoru tehdit etti! O kişi hakkında flaş gelişme
'Konya'daki doktor gibi öldüreceğim' diye doktoru tehdit etti! O kişi hakkında flaş gelişme
Topkapı Sarayı'nda skandal iddia! 'Sarayın 500 yıllık çinilerini matkapla deldiler' mi?
Topkapı Sarayı'nda skandal iddia! 'Sarayın 500 yıllık çinilerini matkapla deldiler' mi?
Birleşmiş Milletler: Bu kasıma kadar dünya nüfusu 8 milyar olacak
Birleşmiş Milletler: Bu kasıma kadar dünya nüfusu 8 milyar olacak
Avrupa gaz tedarikinde kısıtlamaya gidecek
Avrupa gaz tedarikinde kısıtlamaya gidecek
Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Osmangazi Köprüsü'nden rekor geçiş
Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Osmangazi Köprüsü'nden rekor geçiş
Uber'in belgeleri sızdırıldı! Yasaları böyle ihlal etmiş
Uber'in belgeleri sızdırıldı! Yasaları böyle ihlal etmiş
Bakan Süleyman Soylu'dan 18 Temmuz'a kadar uyarı! Trafik kazalarında ölü sayısını da açıkladı
Bakan Süleyman Soylu'dan 18 Temmuz'a kadar uyarı! Trafik kazalarında ölü sayısını da açıkladı
Ülke şokta! Yemen ordusunun üst düzey komutanı suikast sonucu öldü
Ülke şokta! Yemen ordusunun üst düzey komutanı suikast sonucu öldü
7 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Mutfak kapağı üstüne düştü
7 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Mutfak kapağı üstüne düştü
AİHM Osman Kavala kararını verdi! Türkiye'ye ne yaptırım uygulanacak? Dışişleri'nden ilk tepki
AİHM Osman Kavala kararını verdi! Türkiye'ye ne yaptırım uygulanacak? Dışişleri'nden ilk tepki