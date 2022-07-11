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Sağlık-Sen'den hastane girişleri için güvenlik takibi çağrısı

Sağlık-Sen'den hastane girişleri için güvenlik takibi çağrısı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, aciller başta olmak üzere hastane girişlerinde sıkı güvenlik takibi yapılması çağrısında bulundu.

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Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, hastanelerde yaşanan şiddet olaylarını ve en son Konya Şehir Hastanesinde görevli Uzman Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü hatırlattı.

Bu sorunun önüne geçilmesi için acilen adım atılması gerektiğini belirten Durmuş, "Acilen yapılması gereken, tüm paydaşların katılımıyla bir araya gelinip, yol haritasının belirlenmesi ve adımların birer birer atılmasıdır. Aciller başta olmak üzere hastane girişlerinde sıkı güvenlik takibi yapılması, bu adımların ilkini oluşturmalıdır. Aksi bir yaklaşım, sağlık emekçilerini zaman içinde çalışamaz hale getirir ki bedelini tüm sağlık sistemi öder." ifadelerini kullandı.

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