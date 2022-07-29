Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına Osman Kavala tepkisi! "Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşme gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yapılan ortak basın toplantısında sarf ettiği Osman Kavala sözleri gündem oldu. AİHM kararlarının yalnızca Türkiye'ye dayatılmak istendiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz." dedi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Baerbock, Ukrayna-Rusya-Türkiye arasında yapılan tahıl anlaşmasına ilişkin Türkiye'ye övgü dolu ifadelerde bulundu.



Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Alman Bakan Baerbock'un 'Osman Kavala' ve 'Suriye'ye yönelik olası operasyon' açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Çavuşoğlu: Daeş'le mücadele etmek istiyorsanız sahaya inersiniz

Suriye'de Türkiye olarak tüm terör örgütlerine karşı şehitler verdik. bugün tehdit oluşturuyorlar. Müttefiklerimizden beklentimiz, 'terör kaygılarını anlıyoruz' derken, sadece sözle değil katkı vermelerini bekleriz. DAEŞ'le mücadele etmek istiyorsanız sahaya inersiniz. YPG DAEŞ'le mücadele etmiyor. Yunanistan'ın geri itmelerini ölüme terk etmeleri AB sınırlarını korumak anlamına gelmez. Göz yummak insani değil. AİHM, Avrupa Konseyi ortak değerleri var. Ama sorunsuz bir ülke yok.

Çavuşoğlu'ndan Kavala tepkisi

Kavala yorumları kendi yorumudur. Yunanistan'dan geldi, 14 yıldır uygulanmayan kararları anlatsa saygı duyardım. Türk azınlıkların hakları uygulanmıyor. Fransa'da 11 yıldır uygulanmayan haklar var. Norveç, çocuk haklarıyla ilgili AİHM kararları uygulanmıyor. Almanya'da AİHM kararı var. Hapishanede işkenceyle ilgili. 6 yıl önce alındı. 'Benim ülkemde uygulanmıyor' dese saygı duyarım. AİHM'in aldığı serbest bırakma kararı uygulanmıştır. Farklı suçlamalardan ceza almıştır. İç hukuk içinde mahkemelere başvurabilir. AİHM, Türkiye'de iç hukuk yolu tükenmeden karar alıyorsa, bu siyasi bir karar olur. Bu kadar karar uygulanmazken, niye Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz. Çünkü Kavala'yı fonluyorsunuz. destekliyorsunuz. Oylamalar olurken, ülkeleri arayıp, bazı ülkeler tehdit ettiğini söylüyorsunuz. Niye Türkiye'nin atılması isteniyor. İki yüzlülük yapmadan oturup konuşulması gerektiğini konuşmaya hazırız.

Tahran'daki üçlü zirve Çavuşoğlu: Her lider birbiriyle görüşebilir

Tahran'daki buluşmayla ilgili , Türkiye'nin görüşmeden sonra tahıl ihracatı önündeki engelin kaldırılması gerektiği vurgusu yapılmasını beklerdim. Hem Putin, hem Zelenski ile diyalog sürdürmesek dengeyi nasıl kuracağız. Bu diyalogumuz, insanlığın hayrınadır. Astana formatında bir araya gelmemiz Suriye açısından önemlidir. Bizim sayemizde süreçler yürüyor. 11 yıldır Suriye'de insanlar ölüyor. Bu formatlarda bir araya gelmemiz, bölge açısından önemlidir. Her lider birbiriyle görüşebilir, icazet almak zorunda değildir.

Çavuşoğlu'ndan alman bakana: Haksıza 'haksızsınız' diyemiyorsunuz

Almanya'nın taraflı davrandığını söylediniz. İhtilaflı konularda taraf tutmak doğru değil. Almanya'dan beklentimiz bu değil. Bizim Yunanistan ile ihtilaflarımız var. Barışçıl çözülmesi için görüşmeleri başlattık. BM'ye yazdığımız mektup açık. Adalar Yunanistan'a verildi. Bazı adalar için şart konuldu. Ama Yunanistan bu maddeleri ihlal ediyor, silahlandırıyor. AB üyesi diye yanlışa rağmen sahip çıkmak doğru değil. Yunanistan'ın verdiği cevap hukuki değil. Haksızsa 'Haksızsınız' diyemiyorsunuz, bunu diyemiyorsunuz. AB üyesi olmak her hakka sahip olmak. 'AB olarak çözümde neler yapabiliriz' diye Merkel bunu yapıyordu. Kusura bakmayın söylüyorum. 3.taraflara 'tarafsız olun' diyoruz. Almanya'nın tarafsız tutumunun devam etmesini istiyoruz.

"İki ülke ilişkileri özel öneme sahip"

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından söz alan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, şu ifadeleri kullandı: "Farklı görüşlere sahip olsak bile nezaketten ibaret olmayan sözler sorumlu bir politika yürüttüğümüzü gösteriyor. İki ülke ilişkileri özel öneme sahip. Yeni ortaklıklar çok önemli. Enerji ihtiyacı çok büyük. Paris İklim Anlaşması'nın onaylanması bizim için çok önemli.

"Türkiye'ye teşekkür borçluyuz"

Suriyeli mültecilerle bir araya geleceğim. Türkiye'ye teşekkür borçluyuz. Bu kadar çok insanı kabul etmeniz çok etkileyici. 4 milyon mültecinin güvenle yaşamaları önemli. Biz de finansal olarak desteği sürdürmek istiyoruz. Yeni bir askeri çatışma insanlara acı yaratacaktır. İstikrarsızlık DAEŞ gibi örgütlere yarayacaktır.