BIST 2.592
DOLAR 17,92
EURO 18,30
ALTIN 1.015,84
HABER /  MEDYA

RTÜK, Netflix'in o yapımı hakkında inceleme başlattı

RTÜK, Netflix'in o yapımı hakkında inceleme başlattı

RTÜK, Netflix'in çocuk ve gençleri olumsuz etkileyen Jurassic World Kretase Kampı adlı yapımı hakkında inceleme başlattı.

Abone ol

RTÜK, Netflix'in çocuk ve gençleri olumsuz etkileyen Jurassic World Kretase Kampı adlı yapımı hakkında inceleme başlattı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz. Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız. Bu bilinçle, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

Netflix ile Hollywood'un eşcinsellik propagandası bütün dünya tarafından kaygı ile izleniyor. Ahlak karşıtı yayınlarıyla sürekli adından söz ettiren film platformları, dayattıkları sapkın yaşam tarzıyla yüzlerce çocuğun ruh sağlığıyla oynuyor.

Çocuk dizisinde lgbt skandalı 
Milyarlarca dolarlık bütçelerle desteklenen bu tür yapımların ana hedefinde çocuklar ve ahlaksız ideolojilere karşı çıkan ebeveynler var. Netflix'in çocuklar üzerinde ahlak bozan bir skandalı da Jurassic World Kretase Kampı adlı çocuk dizisi oldu.

Dinozorların insanları yediği sahneleri göstermiyor olsa da son sezonda yaşanılan arkadaşlıklar başka seviyeye çıkarılıp dizideki Sammy ve Yaz karakterleri birbirlerine aşık oluyor. 5. Sezon 18. Bölüm ise çocuklara açık bir şekilde öpüşme sahnesi gösteriliyor.

Sinemanın usta ismi Steven Spielberg ve ünlü yazar Michael Crichton'ın dijital çocuk dizisi, yayınlanan 5. sezonu ile büyük eleştiri topladı. ABD yapımı animasyon, bilimkurgu, aksiyon-macera türündeki çocuk dizisinde +18 sahnelere yer verilmesi tepki çekti.

Netflix, konuya dair henüz bir açıklama yapmazken, Jurassic World Kretase Kampı 5. sezonu ile sosyal medyada da yankı uyandırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Marmaris orman yangınının 1'inci yılında yine yangın çıktı yerleşim yerlerine ulaşan yangın kontrol altına alındı
Marmaris orman yangınının 1'inci yılında yine yangın çıktı yerleşim yerlerine ulaşan yangın kontrol altına alındı
Seferovic'den flaş transfer itirafı: 'Türkiye'den başka takımlar da beni istedi'
Seferovic'den flaş transfer itirafı: 'Türkiye'den başka takımlar da beni istedi'
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kredi açıklaması! Sanayiciler tepkiliydi
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kredi açıklaması! Sanayiciler tepkiliydi
Belarus, İngiltere'deki büyükelçisini geri çağırdı
Belarus, İngiltere'deki büyükelçisini geri çağırdı
Miçotakis'in 'Erdoğan Osmanlıcılığı bıraksın ekonomiye baksın' sözlerine tepki geldi
Miçotakis'in 'Erdoğan Osmanlıcılığı bıraksın ekonomiye baksın' sözlerine tepki geldi
Sırbistan için zor günler Cumhurbaşkanı Vucic duyurdu
Sırbistan için zor günler Cumhurbaşkanı Vucic duyurdu
Fransa'da terör içerikli paylaşımlara kısıtlama geldi
Fransa'da terör içerikli paylaşımlara kısıtlama geldi
Yanarak can verdiler! Kayseri'deki kazada kahreden gelişme meğer...
Yanarak can verdiler! Kayseri'deki kazada kahreden gelişme meğer...
'Sağır ve dilsiz' dilenci zabıta ekiplerine yakalanınca dili çözüldü
'Sağır ve dilsiz' dilenci zabıta ekiplerine yakalanınca dili çözüldü
Karadağ'da yeniden maske zorunluluğu getirildi
Karadağ'da yeniden maske zorunluluğu getirildi