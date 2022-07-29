RTÜK, Netflix'in o yapımı hakkında inceleme başlattı

RTÜK, Netflix'in çocuk ve gençleri olumsuz etkileyen Jurassic World Kretase Kampı adlı yapımı hakkında inceleme başlattı.

Abone ol

RTÜK, Netflix'in çocuk ve gençleri olumsuz etkileyen Jurassic World Kretase Kampı adlı yapımı hakkında inceleme başlattı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz. Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız. Bu bilinçle, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

Netflix ile Hollywood'un eşcinsellik propagandası bütün dünya tarafından kaygı ile izleniyor. Ahlak karşıtı yayınlarıyla sürekli adından söz ettiren film platformları, dayattıkları sapkın yaşam tarzıyla yüzlerce çocuğun ruh sağlığıyla oynuyor.

Çocuk dizisinde lgbt skandalı

Milyarlarca dolarlık bütçelerle desteklenen bu tür yapımların ana hedefinde çocuklar ve ahlaksız ideolojilere karşı çıkan ebeveynler var. Netflix'in çocuklar üzerinde ahlak bozan bir skandalı da Jurassic World Kretase Kampı adlı çocuk dizisi oldu.

Dinozorların insanları yediği sahneleri göstermiyor olsa da son sezonda yaşanılan arkadaşlıklar başka seviyeye çıkarılıp dizideki Sammy ve Yaz karakterleri birbirlerine aşık oluyor. 5. Sezon 18. Bölüm ise çocuklara açık bir şekilde öpüşme sahnesi gösteriliyor.

Sinemanın usta ismi Steven Spielberg ve ünlü yazar Michael Crichton'ın dijital çocuk dizisi, yayınlanan 5. sezonu ile büyük eleştiri topladı. ABD yapımı animasyon, bilimkurgu, aksiyon-macera türündeki çocuk dizisinde +18 sahnelere yer verilmesi tepki çekti.

Netflix, konuya dair henüz bir açıklama yapmazken, Jurassic World Kretase Kampı 5. sezonu ile sosyal medyada da yankı uyandırdı.