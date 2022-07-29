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Yanarak can verdiler! Kayseri'deki kazada kahreden gelişme meğer...

Yanarak can verdiler! Kayseri'deki kazada kahreden gelişme meğer...

KAYSERİ'de park halindeki arabaya kamyonetin çarptığı kazanın hemen ardından yangın meydana geldi. Kazada 2 kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bölgede incelemelerini sürdüren ekipler gördükleriyle kahroldu. Kamyonetin altından çıkarılan otomobilin arka kısmında yanmış çocuk cesedi tespit edildi.

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Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kuzey Çevre Yolu Elagöz mevkiinde İ.S. yönetimindeki 38 BME 170 plakalı kamyonet yol kenarında park halinde bulunan 38 UT 058 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazanın ardından hem otomobilde hem de kamyonda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yapılan ilk incelemede otomobilin içerisinde henüz kimliği tespit edilemeyen 2 yanmış ceset bulundu.

Çocuk cesedi çıktı
Ayrıca itfaiye ekipleri tarafından kamyonetin altına giren otomobilin arkasında yapılan incelemede çocuğa ait olduğu değerlendirilen bir ceset daha bulundu.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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