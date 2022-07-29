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Artvin'de çay bohçasının peşinden giderken kaybolmuştu! Haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Artvin'de çay bohçasının peşinden giderken kaybolmuştu! Haber geldi

ARTVİN’in Arhavi ilçesinde yamaçtan yuvarladığı çay bohçasının peşinden giderek kaybolan şahıs sağ olarak bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, kayınbiraderine ait olan çay bahçesinde topladıkları çayı bohça yaparak yamaçtaki bahçeden yuvarlayan Hakan Ergin (50), gözden kaybolan çay bohçasının peşine gitti.

Uçurumdan yuvarlandığını düşündüğü çay bohçasını arayan Hakan Ergin geri dönmeyince yakınları hemen 112 Acil Çağrı merkezine haber verdi.

Olay yerine gelen AKUT, AFAD ve Jandarma ekipleri Ergin için arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları neticesinde kaybolan Ergin, Çifteköprü mevkiinde bir vatandaş tarafından sağ olarak bulundu. Ayağında ve dizlerinden hafif yaralanan ve bitkin halde bulunan Ergin, tedavi altına alındı.

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