Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın dostunun cenazesine katıldı son görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın dostu Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün'ün cenaze töreninde "Değerli kardeşlerim şu anda musallada çok sevdiğimiz bir kardeşimizi ahirete yolcu ediyoruz. Tabi bir de aramızda özel bir hukuk da vardı. Hakan sen de hakkını bize helal et" dedi ve kendisiyle son anısını anlattı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün için Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreni için geldiği Akhisar Yeni Gülruh Camisi'nde, 56 yaşında vefat eden Hakan Füzün'ün yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti, camide dua okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazı sonrası şu açıklamalarda bulundu:

Değerli kardeşlerim şu anda musallada çok sevdiğimiz bir kardeşimizi ahirete yolcu ediyoruz. Tabi Hakan kardeşimizle uzun bir kardeşliğimiz var. Bu kardeşliğimiz hep güçlenerek devam etti. Güçlenerek bugünlere geldik, şimdi de buradan ayrı bir duamız var. Bugüne kadar özellikle bu vakfiyeyle ilgili gayretleriyle Hakan kardeşimiz hep bu sürecin takipçisi oldu.

Tabi bir de aramızda özel bir hukuk da vardı. Kurban Bayramları'nda illa bana vekalet vereceksin, ben sizin için de aile içinde kurban keseceğim. 'Hakan ben kestim, kesiyorum' Yok ben de keseceğim. Bu son Kurban Bayramı'nda da yine aynısını yaptı ve son görüşmeyi de öyle gerçekleştirdik.

Hakan sen de hakkını bize helal et. Rabbim cennetiyle, cemaliyle bizleri müşerref kılsın. Tabi ki bu cami vakfiyesinde de aynı kararlılıkla inanıyorum ki Hakan kardeşimizin de görevini devam ettiren kardeşlerimiz olacaktır. Tekrar ruhu için El-Fatiha...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazı sonrası Füzün'ün naaşını bir süre taşıdı.