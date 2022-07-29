Tesla'nın başı yine derde girdi! Bir otopilat kazası daha! Ölü sayısı 19'a yükseldi

ABD’de yine bir Tesla otopilot kazası gerçekleşti. Elektrikli otomobil devi Tesla’nın araçlarında bulunan otopilot (sürücüsüz) özellik aktifken araç bir motosikletli kişiye çarptı ve kaza sonucunda motosikletli hayatını kaybetti. Yeni bir ölümlü Tesla kazası, bir kez daha Autopilot özelliğini tartışmaya açtı. Kaza, şirket tarafından inceleme altına alındı.

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Utah Draper'da bir motosiklet sürücüsü, geçtiğimiz pazar sabahı erken saatlerde Autopilot kullanan bir Tesla sürücüsünün motosiklete arkadan çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bu kaza, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ndeki (NHTSA) federal müfettişlerin soruşturmasını zaten üzerine çeken Tesla'nın gelişmiş sürücü yardım sistemini içeren en son kaza olarak öne çıkıyor.

Yerel haberlere göre olay, pazar günü saat 1'den hemen sonra güneye giden Interstate 15'te meydana geldi. Kimliği belirtilmeyen motosikletçi, Tesla arkadan yaklaştığında Salt Lake ve Utah County hatlarının yakınında güneye doğru seyahat ediyordu.

Olay anında hayatını kaybetti

Utah Kamu Güvenliği Departmanı, Tesla sürücüsünün motosikletin arkasına çarptığını, motosikletlinin yere fırladığını ve motosiklet sürücüsünün olay anında hayatını kaybettiğini söyledi.

Olay yerinde kalan Tesla sürücüsü, yerel yetkililere motosikletliyi görmediğini bildirdi. Yetkililer, sürücünün kaza anında Autopilot kullandığını söyledi.

Utah kazası, NHTSA'nın, ajansın yerel makamların ve sigorta şirketlerinin tipik olarak olay yerinde topladıklarının ötesinde veri topladığı Özel Kaza Araştırmaları (SCI) listesine eklenen en son olay oluyor. Ajans, Tesla'nın Autopilot'u gibi gelişmiş sürücü destek sistemlerini ve otomatik sürüş sistemlerini içeren kazaları da inceliyor.

19 kişi hayatını kaybetti

26 Temmuz itibariyle, ajansın SCI listesinde 39'u Tesla araçlarını içeren 48 kaza bulunuyor. Tesla kazalarında sürücüler, yolcular, yayalar, diğer sürücüler ve motosikletliler dahil olmak üzere on dokuz kişi hayatını kaybetti.