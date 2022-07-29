Ukrayna lideri Zelenski'den Türkiye ile ilgili açıklama: Sinyal bekliyoruz

‘Tahıl Koridoru Anlaşması’ sonrası Türkiye'de Müşterek Koordinasyon Merkezi kurulmuştu. Ukrayna'dan tahıl sevkiyatıyla ilgili açıklama geldi.

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Ukrayna lideri Zelenski tahıl sevkiyatıyla ilgili "Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır, başlamak için Türkiye ve BM'den sinyal bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski tahıl ihracatının başlayacağı Çornomorsk limanını ziyaret etti. Tahıl sevkiyatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Zelenski "Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır, başlamak için Türkiyeve BM'den sinyal bekliyoruz" dedi.