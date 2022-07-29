BIST 2.548
DOLAR 17,92
EURO 18,27
ALTIN 1.013,07
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Rize'de çay çöpü ile mangal kömürü üretiliyor

Rize'de çay çöpü ile mangal kömürü üretiliyor

Rize Belediyesi tarafından ÇAYKUR’dan alınan çay çöplerini değerlendirmek için kurulan tesiste çay çöpünden mangal kömürü üretiliyor. Yapım aşamasında çıkan yağdan oluşacak metan gazı ile de elektrik üretilecek.

Abone ol

Çay çöpleri ile mangal kömürü ve elektrik üretimi için kullanılabilmesi amacıyla Ağustos 2020 tarihinde Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kurulması amacıyla başlatılan çalışmalar tamamlanarak mangal kömürü üretimine başladı.

Fabrikanın içerisine makinelerin kurulmasıyla çay çöpü işlenerek mangal kömürü haline dönüştürülüyor. Çay çöpünden mangal kömürü yapım aşamasında çıkan yağdan oluşacak metan gazı ile de elektrik üretilecek.

Yeni açılan mangal kömürü fabrikası hakkında açıklama yapan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Yaklaşık 2 yıl önce başlayan AR-GE çalışmaları neticesinde çay çöpünden ciddi anlamda hem mangal kömürü hem de birçok materyalin de olabileceğini gördük ve faaliyete başladık. Bir buçuk sene önce 12 dönümlük bir alanda 9 dönümlük düz alan yakalayabilmek için burada muazzam bir inşaat çalışması yapıldı ve sonunda fabrikamıza kavuştuk. Fabrikanın içerisindeki deneme üretimleri akabinde kendi içerişinki eksiklikleri gidererek yaklaşık 1 aydır seri üretim yapabilir hale geldik. Burada çay çöpleri proliz dediğimiz makinelerde karbona dönüştürülüyor.

Karbondan da yine organik ürünler sayesinde mangal kömürüne dönüştürülüyor. Proliz makinesinde çay çöpleri karbona dönüştürülürken aynı zamanda çıkan metan gazını da aynı anda elektriğe çeviriyoruz. Böylece saatte 0.8 megavat elektrik gücün de ulaşmış oluyoruz. Yine aynı proliz makinesinde çay çöpleri işlem görürken yaklaşık 20-25 kilo da sıvı çıkıyor. Yani kuru çay çöpünden yüzde 25 sıvı çıkıyor. O sıvıyı da hem odun sirkesi olarak kullanılabilecek malzeme hem de yakıt olarak kullanılabilecek malzeme bulunuyor. Bunların çalışması devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Zeytin Ağacı dizi mi film mi konusu nedir Zeytin Ağacı oyuncu kadrosu tam liste-2022
Zeytin Ağacı dizi mi film mi konusu nedir Zeytin Ağacı oyuncu kadrosu tam liste-2022
26 ili kapsayan en başarılı bakanlar anketi açıklandı ilk sırada bakın kim oldu?
26 ili kapsayan en başarılı bakanlar anketi açıklandı ilk sırada bakın kim oldu?
Aşure günü ne zaman 2022 Diyanet aşure günü ne zaman başlar, biter?
Aşure günü ne zaman 2022 Diyanet aşure günü ne zaman başlar, biter?
Bakan duyurdu! Paralar bugün hesaplarda kimlik numarasına göre ödeme yapılacak
Bakan duyurdu! Paralar bugün hesaplarda kimlik numarasına göre ödeme yapılacak
Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce gibi yapmazsa başkanlık koltuğuna oturur! Bomba tartışma
Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce gibi yapmazsa başkanlık koltuğuna oturur! Bomba tartışma
Halil Konakçı evli mi eşi ve çocuğu var mı? Halil Konakçı hangi cemaatten
Halil Konakçı evli mi eşi ve çocuğu var mı? Halil Konakçı hangi cemaatten
Maymun çiçeğinde okul alarmı! Uzmanlar çocuklar arasında patlayacak diyor
Maymun çiçeğinde okul alarmı! Uzmanlar çocuklar arasında patlayacak diyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 'ulaşmak zorlaştı' deyip bankalara isyan etti
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 'ulaşmak zorlaştı' deyip bankalara isyan etti
Kamuda yeni dönem! Karar resmileşti! Memurlar artık sakal bırakabilecek
Kamuda yeni dönem! Karar resmileşti! Memurlar artık sakal bırakabilecek
2022 fındık fiyatlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor! CHP'nin taban teklifi ne?
2022 fındık fiyatlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor! CHP'nin taban teklifi ne?