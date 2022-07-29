BIST 2.547
DOLAR 17,89
EURO 18,25
ALTIN 1.013,52
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce gibi yapmazsa başkanlık koltuğuna oturur! Bomba tartışma

Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce gibi yapmazsa başkanlık koltuğuna oturur! Bomba tartışma

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklarsa ondan sonra CHP'nin başkanlık koltuğuna kimin oturacağı tartışması başladı. Oğuz Kaan Salıcı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ismi öne çıksa da Ekrem İmamoğlu için formüller masada.

Abone ol

Haber Türk yazarı Kübra Par, CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı sonrası liderlik koltuğuna kimin oturacağına ilişkin yürüyen tartışmaları köşesine taşıdı. 

Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Grup Başkanvekili Özgür Özel'in isimlerinin tartışıldığını söyleyen Par, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu’nun kendisinden sonrası için işaret edeceği isimler arasında Ekrem İmamoğlu’nun adının anılmaması ise son derece dikkat çekici.

Genel Başkan ile uzun süre üstü örtülü bir adaylık rekabeti sürdürmesi parti içindeki konumunu zayıflattı.

Fakat onun da CHP tabanında desteği büyük. Ayrıca CHP’li olmayan kalabalıklarda ciddi bir karşılığı var. Topun ayağına gelmesi için sabredebilirse yani Muharrem İnce gibi yapmazsa Genel Başkanlık koltuğu ona kalabilir.

Konuştuğum CHP’ye yakın kaynaklar bu üç isim arasında Kılıçdaroğlu’na en yakın ismin Oğuz Kaan Salıcı olduğunu söylüyor.

Kamuoyunda popülaritesi ondan çok daha yüksek olan İmamoğlu ve Özel’in de şansı oldukça yüksek görünüyor."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Eyyam-ı bahur Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji tarih verdi 40 dereceyi geçecek İstanbul, Ankara, İzmir
Foto Galeri Eyyam-ı bahur Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji tarih verdi 40 dereceyi geçecek İstanbul, Ankara, İzmir Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Halil Konakçı evli mi eşi ve çocuğu var mı? Halil Konakçı hangi cemaatten
Halil Konakçı evli mi eşi ve çocuğu var mı? Halil Konakçı hangi cemaatten
Maymun çiçeğinde okul alarmı! Uzmanlar çocuklar arasında patlayacak diyor
Maymun çiçeğinde okul alarmı! Uzmanlar çocuklar arasında patlayacak diyor
Kamuda yeni dönem! Karar resmileşti! Memurlar artık sakal bırakabilecek
Kamuda yeni dönem! Karar resmileşti! Memurlar artık sakal bırakabilecek
2022 fındık fiyatlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor! CHP'nin taban teklifi ne?
2022 fındık fiyatlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor! CHP'nin taban teklifi ne?
Halil Konakçı olayı nedir, ne dedi Halil Konakçı kadınlar hakkındaki sözleri
Halil Konakçı olayı nedir, ne dedi Halil Konakçı kadınlar hakkındaki sözleri
Mersin'de esnaf görüntüleri izleyince 'artık hakkımı helal etmiyorum' dedi
Mersin'de esnaf görüntüleri izleyince 'artık hakkımı helal etmiyorum' dedi
Muharrem ayı başladı mı 2022 Diyanet muharrem ayı takvimi
Muharrem ayı başladı mı 2022 Diyanet muharrem ayı takvimi
Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklamalar! 'Çok gözükmese de' deyip söyledi
Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklamalar! 'Çok gözükmese de' deyip söyledi
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan iktidarı uyardı: Yarın çok geç olabilir Allah muhafaza!
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan iktidarı uyardı: Yarın çok geç olabilir Allah muhafaza!
Cemre Demirel ne kanseri haber verdi Cemre Demirel kimdir, kaç yaşında?
Cemre Demirel ne kanseri haber verdi Cemre Demirel kimdir, kaç yaşında?