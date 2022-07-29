Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce gibi yapmazsa başkanlık koltuğuna oturur! Bomba tartışma

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklarsa ondan sonra CHP'nin başkanlık koltuğuna kimin oturacağı tartışması başladı. Oğuz Kaan Salıcı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ismi öne çıksa da Ekrem İmamoğlu için formüller masada.

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Haber Türk yazarı Kübra Par, CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı sonrası liderlik koltuğuna kimin oturacağına ilişkin yürüyen tartışmaları köşesine taşıdı.

Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Grup Başkanvekili Özgür Özel'in isimlerinin tartışıldığını söyleyen Par, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu’nun kendisinden sonrası için işaret edeceği isimler arasında Ekrem İmamoğlu’nun adının anılmaması ise son derece dikkat çekici.

Genel Başkan ile uzun süre üstü örtülü bir adaylık rekabeti sürdürmesi parti içindeki konumunu zayıflattı.

Fakat onun da CHP tabanında desteği büyük. Ayrıca CHP’li olmayan kalabalıklarda ciddi bir karşılığı var. Topun ayağına gelmesi için sabredebilirse yani Muharrem İnce gibi yapmazsa Genel Başkanlık koltuğu ona kalabilir.

Konuştuğum CHP’ye yakın kaynaklar bu üç isim arasında Kılıçdaroğlu’na en yakın ismin Oğuz Kaan Salıcı olduğunu söylüyor.

Kamuoyunda popülaritesi ondan çok daha yüksek olan İmamoğlu ve Özel’in de şansı oldukça yüksek görünüyor."