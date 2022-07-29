Halil Konakçı evli mi eşi ve çocuğu var mı? Halil Konakçı hangi cemaatten

Hilafet çağrısı ile de bir dönem gündem olan Ankara Melike Hatun Cami İmamı olarak bilinen Halil Konakçı'nın son videosu yine olay oldu. Kadınlar hakkında sokaklar kasap dükkanı gibi diyen Halil Konakçı'nın hayatı da merak edildi. Peki aslen İzmirli olan Halil Konakçı Hoca kimdir, evli mi?

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Kadınlar hakkında söyledikleri ile tepki çeken Ankara Melike Hatun Cami İmamı olarak bilinen Halil Konakçı'nın son videosu ile yine çok konuşuldu. Sokaklar kasap dükkanı gibi; kızın, karın öyle sokağa çıkarken hiç mi kıskanmıyorsun sözleri ile gündem olan Halil Konakçı'nın hayatı merak edildi. Aslen İzmirli olduğu bilinen Halil Konakçı'nın eşi ve çocuğuna ait bir bilgi bulunmuyor.

Halil Konakçı kimdir: Son dönemde hilafet çağrılarıyla gündeme gelen Ankara Melike Hatun Cami İmamı Halil Konakçı'ya ait yeni bir video sosyal medyada gündem oldu. Skandal ifadelerle dolu videoda Konakçı kadınlar için "Sokaklar kasap dükkanı gibi. Dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz artık çarşıda pazarda görüyoruz" ifadesini kullanırken, erkeklere de "Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor?" sözleriyle tepki gösteriyor.

Halil Konakçı ne dedi: Sosyal medyada paylaşılan videoda kadınlar için "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz" gibi skandal ifadeler kullanan Konakçı erkeklere yönelik de tepki çeken sözler sarf ediyor;

"Hiç mi kıskanmıyorsun lan": Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Geçtim helali haramı hadi buna inanmıyorsun. Tamam ateistsin, imanın zayıf... Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin."

Sosyal medyadan tepki yağdı: Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı imamlık yapan Konakçı'ya ait videoya tepki yağdırırken, yapılan yorumlar sonrası konu kısa sürede Twitter'da TT oldu. Özellikle kadınlar kendileri hakkında skandal ifadeler kullanan Konakçı'ya yönelik sert ifadeler kullanırken, erkekler de yayınlanan videoyla ilgili eleştirilerde bulundu. Yorumlar arasında en dikkat çeken, "Bu zihniyetler yüzünden şiddet görüyoruz, taciz ediliyoruz, öldürülüyoruz" ifadesi oldu.