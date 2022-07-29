İlhan İrem'in Fetullah Gülen mektubu! Fetuş diye başladığı mektubun tam hali olay

67 yaşında ölen ünlü sanatçı İlhan İrem'in Fetullah Gülen'in en güçlü olduğu dönemde yazdığı "Fetuş" mektubu gündeme oturdu. İrem 'Gel korkma Fetuş' dediği bu mektubuyla 100 milyon lira tazminata mahkum edilmişti. İlhan İrem Gülen ile dalga geçtiği mektubunda 'Sevgili Fetuş, Seni çok özledik nerdesin? Rakı içmezsin bilirim ama şiş kebabını, boğazı, İstanbul'u hiç mi özlemedin? Tedavilerin bitmedi mi? Amerikan ellerinde bir başına neylersin?' diyor.

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Türkiye’de pop müziğin sembol isimlerinden biri olarak 1970’lere ve 80’lere damgasını vuran sanatçılardan İlhan İrem, 67 yaşında böbrek yetmezliği sonucu dün yaşama veda etti. İlham İrem'in 2012 yılında FETUŞ başlığı ile Fethullah Gülen'e hitaben yazdığı mektup ölümüyle birlikte gündeme oturdu. 17 yıl önce Fethullah Gülen ve cemaatinin saygın ve en güçlü olduğu dönemde yazdığı bu mektup sebebiyle İlhan İrem 100 milyon lira tazminata mahkum olmuştu.



İlhan İrem'in ABD'ye yerleşen Fethullah Gülen'e FETUŞ diye hitap ettiği ve 'seni özledik gel' diyerek dalga geçtiği ironi yüklü mektubunun tam hali şöyle:

*Sevgili Fetuş,

Seni çok özledik nerdesin? Rakı içmezsin bilirim ama şiş kebabını, boğazı, İstanbul'u hiç mi özlemedin? Tedavilerin bitmedi mi? Amerikan ellerinde bir başına neylersin? Ne yersin? Ne içersin? Buraları sorarsan her şey çok yolunda(!) Bir sürü uluslararası uzlaşma toplantılarında koltuğun boş kalıyor, üzülüyoruz.

Korkma gel artık!

Vatanına dön!

Biliyorsun başbakanımız bile senden sitayişle bahsediyor.

*Senin nurcu tarikatın, faydalı tarikatlar klasmanında her zaman bir numara. Biraz daha nobran, biraz daha akılsız takılan şeyh Mehmet gözaltına alındı ama sen korkma gel.





*Ele geçen talihsiz video kaset dışında ne hinoğlu hinsindir sen! Devlete çöreklendiğin bunca kadrolarla, bütün suçlamalardan tereyağından kıl çeker gibi sıyrılırsın! Alt tarafı DGM'de vereceğin bir ifade niye korkuyorsun. Hükümetinden sual olunmaz.

*Sen ne yüce insansın Fetuş!

Yeni dünyalardan tez ezan okunsun deyi bir vahiy seslendirdin. Sana şükürler olsun, Tüpraş yangını o anda sönüverdi! Sana inanıyoruz. Lütfen bizi daha fazla bekletme dön artık! Bırak bizi, Türkiye'yi, gezegenleri, samanyolu galaksisi öksüz kaldı sensiz... O uhrevi kişiliğinle insanlığımıza kapılar aç köprüler kur geleceğimize... Sana inanarak banknotlarla uzlaşıp hoşgörü yoluna serilenleri böyle öksüz bırakmaya hakkın var mı?

*Geceyi örten musiki içinde senin o nurlu siluetini görelim artık!

*Gel Hoca! Gel hocaefendi, gel artık!

*Türkiye'de kavga konusu olan laiklik uygulamasının eğitim kurumlarına da yansıyarak ülkenin dirlik düzenlik ve bekası adına olumsuz sonuçlar doğurduğunu buyurmuşsun. Ne kadar doğru! Seni bütün yüreğimle alkışlıyorum!

Mürşidim;

Çok haklısın... Bunlar demokrasi bilmiyorlar. Demokrasi çok sesliliktir, uzlaşmadır. Yargıtay başkanı da söylemedi mi? Özgürlüklerden korkmayacaksın!

-Evelallah hepimiz Atatürkçüyüz!- Dincilere, nurculara, kürtçülere, mandacılara sonuna kadar özgürlük vereceksin ki; Bütün bu hainliklerine karşın ayakta kalabilirse demokrasi ve tece o zaman; biz onun devrimlerine ve gücüne inanırız değil mi? Demokrasi; 'Kendini korumasız kılarak yok edilme özgürlüğünü sunmalı yobazlara!'



*Sevgili Fetuş!

Haklısın! Bunlar laik, laikçi değil. Din ve devlet ilişkilerini de yanlış biliyorlar. Özgür batı ülkelerindeki gibi bir türlü bağımsız bırakmıyorlar dini. Toplumu oluşturan bütün renklerimizle sevişelim, uzlaşalım, daha güzel bir Türkiye'nin hoşgörü mozayiğinde buluşalım... Değil mi?

Sen ki emekli bir vaizsin. Etin ne budun ne? Türkiye'de coğrafyada hatta sınır tanımayarak kıtalar ötesinde gerçekleştirdiği bu eğitim seferberliği olsa olsa senin kutsal diyarlarda sivrisinek sokmayan uhrevi kişiliğinin kanıtlar... Bir video kasetteki görece hainliklerden korkma da gel hocam! Sana inanıyoruz.