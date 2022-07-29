Cemre Demirel kimdir kaç yaşında hastalığı nedir duyurdu yorum yağdı

blogspot yazarı olan ve Mr. Sikkofield adıyla tanınan Cemre Demirel canlı yayında yaptığı açıklamadan sonra gündem oldu. Canlı yayında kanser olduğunu açıklayan Cemre Demirel'in hayatı da merak edildi. İlginç fikirleri ve yazıları sık sık gündem olan Cemre Demirel 33 yaşında. Peki Cemre Demirel ne kanseri? Cemre Demirel kimdir, evli mi?

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Dikkat çeken konulara yer veren ve blogspot sahibi olan yazar Cemre Demirel kötü haberi verdi ve açtığı canlı yayınla kanser olduğunu duyurdu. Mr. Sikkofield adıyla tanınan Cemre Demirel bu açıklamasından sonra merak konusu oldu. Blogspot yazılarından hem uzun hemde dikkat çeken konulara yer veren ve bu sayede kemik bir okuyucu kitlesine sahip olan Demirel testis kanseri olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından canlı yayın açan ve takipçilerine kanser hastası olduğunu duyuran Cemre Demirel, bir süre sonra kemoterapi işlemlerine başlayacağını açıkladı. Peki Cemre Demirel ne kanseri? Cemre Demirel kimdir, evli mi?

Cemre Demirel kimdir?

Cemre Demirel, internet dünyasına Mr. Sikkofield adıyla katılmıştır. 1989 doğumlu Cemre Demirel, babası Ali Demirel'in ölümü sonrası amcası Ahmet Demirel ile büyümüş ve onunla arasında çok sıkı bir bağ kurmuştur.

Ahmet Demirel'in kültür seviyesinin iyiliğinden Cemre Demirel çok fazla faydalanmış ve bunu bir süre sonra blog yazarlığına başlayarak herkese duyurmaya çalışmıştır. İlginç görüşleri ve fikirleri ile binlerce okuyucuya ulaşan Cemre Demirel, İlluminatı, HAARP ve Elon Musk gibi çok fazla ilgi çeken konular hakkında da yazılar yazmıştır.

Esas ününü kimliğini açıklamadan anonim olarak yürüttüğü michael sikkofield adıyla blogspotunda kazanan Cemre Demirel, yıllar boyu kendisini geliştirmiştir. Galatasaray Üniversitesi mezzunu olan Demirel'in kaleminin kuvvetli oluşu ona "Bir başka din tasavvuf" ve "Piyon: Gercekle başedemiyorsan, yalanlardan bir kule kur" adını verdiği kitapları da yazdırmıştır.