Attila Szalai Wolfsburg'a transfer oluyor iddialarıyla ilgili açıklama

Wolfsburg Teknik Direktörü Niko Kovac, Fenerbahçeli Attila Szalai'yi transfer edeceklerine yönelik iddialara cevap verdi.

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Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sergilediği başarılı performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına giren Attila Szalai'nin son olarak Wolfsburg'a transfer olacağı öne sürülmüştü. Konuyla ilgili olarak bugün Alman kulübünden resmi açıklama geldi.

Almanya Kupası'nda Carl Zeiss Jena ile oynayacakları ilk tur maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Niko Kovac, 24 yaşındaki stoper hakkında "Szalai'ye ilgimiz vardı. Bu doğru. Kendisi Rapid Wien'de yetişti ve Almanca konuşabiliyor. Ancak transferin gerçekleşeceğini pek sanmıyorum." ifadelerini kullandı.