BIST 2.543
DOLAR 17,94
EURO 18,37
ALTIN 1.019,09
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Attila Szalai Wolfsburg'a transfer oluyor iddialarıyla ilgili açıklama

Attila Szalai Wolfsburg'a transfer oluyor iddialarıyla ilgili açıklama

Wolfsburg Teknik Direktörü Niko Kovac, Fenerbahçeli Attila Szalai'yi transfer edeceklerine yönelik iddialara cevap verdi.

Abone ol

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sergilediği başarılı performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına giren Attila Szalai'nin son olarak Wolfsburg'a transfer olacağı öne sürülmüştü. Konuyla ilgili olarak bugün Alman kulübünden resmi açıklama geldi.

Almanya Kupası'nda Carl Zeiss Jena ile oynayacakları ilk tur maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Niko Kovac, 24 yaşındaki stoper hakkında "Szalai'ye ilgimiz vardı. Bu doğru. Kendisi Rapid Wien'de yetişti ve Almanca konuşabiliyor. Ancak transferin gerçekleşeceğini pek sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk'tan Galatasaray'a operasyon: Tam 8 isim yolcu
Okan Buruk'tan Galatasaray'a operasyon: Tam 8 isim yolcu
Samsun'da takla atan araç 2 kişiye mezar oldu 3 kişi yaralandı
Samsun'da takla atan araç 2 kişiye mezar oldu 3 kişi yaralandı
Bu çocuklar terörist mi? Türkiye'yi ayağa kaldıran fotoğraf! Ayıp ettin bakkal amca!
Bu çocuklar terörist mi? Türkiye'yi ayağa kaldıran fotoğraf! Ayıp ettin bakkal amca!
Almanya Ukrayna'ya füze verince ABD'den 8,4 milyar dolarlık F-35 satışına onay çıktı
Almanya Ukrayna'ya füze verince ABD'den 8,4 milyar dolarlık F-35 satışına onay çıktı
8 bin 294 lira geri ödemesiz destek! Resmen açıklandı: 18-34 yaş arası...
8 bin 294 lira geri ödemesiz destek! Resmen açıklandı: 18-34 yaş arası...
İlhan İrem aslen nereli kaç yaşında öldü? İlhan İrem kimdir, gençliği ve şarkıları
İlhan İrem aslen nereli kaç yaşında öldü? İlhan İrem kimdir, gençliği ve şarkıları
Türkiye'ye karşı skandal ortaya çıktı! Yunanistan ile iş birliği yapıp örtbas ettiler!
Türkiye'ye karşı skandal ortaya çıktı! Yunanistan ile iş birliği yapıp örtbas ettiler!
Washington'dan göçmenlere karşı Pentagon'a yardım çağrısı
Washington'dan göçmenlere karşı Pentagon'a yardım çağrısı
Çamaşır suyunu şifa diye satan başpiskopos tutuklandı
Çamaşır suyunu şifa diye satan başpiskopos tutuklandı
İlhan İrem şarkıları listesi İlhan İrem unutulmaz şarkıları ve sözleri
İlhan İrem şarkıları listesi İlhan İrem unutulmaz şarkıları ve sözleri