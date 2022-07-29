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Almanya Ukrayna'ya füze verince ABD'den 8,4 milyar dolarlık F-35 satışına onay çıktı

Almanya Ukrayna'ya füze verince ABD'den 8,4 milyar dolarlık F-35 satışına onay çıktı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya 8,4 milyar dolar değerinde 35 adet F-35 savaş uçağı ve uçak mühimmatı satışına onay verdi.

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ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya tahmini değeri 8,4 milyar dolar olan F-35 uçağı, ilgili ekipmanı ve mühimmatının satışının onaylanmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde konvansiyonel iniş kalkış yapabilen 35 adet F-35A uçağı, 37 adet yedek motor, farklı kalibre ve kabiliyete sahip çok sayıda savaş uçağı mühimmatı ve diğer destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi.

Satış onayının, Almanya'nın Ukrayna'ya gelişmiş füze savunma sistemleri vermeyi kabul etmesinden sonra gelmesi dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece, ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin, NATO üyeleri için 15, diğer ülkeler için 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda yönetim, satışın yapılmasına onay verilen satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.


Bu görüşmelerin sonunda ABD, ilgili ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

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