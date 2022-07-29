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Savaşı protesto eden Rus gazeteciye para cezası

Savaşı protesto eden Rus gazeteciye para cezası

Rus gazeteci Marina Ovsyannikova’ya, Rus ordusunu “küçük düşürme” gerekçesiyle para cezası verildi.

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Ovsyannikova işgal başladıktan kısa bir süre sonra devlete ait Channel 1 kanalındaki haber bültenine elinde savaş karşıtı bir pankartla çıkmıştı.

Perşembe günü 50 bin ruble (yaklaşık 14 bin TL) para cezasına çarptırıldığı mahkemede konuşan Ovsyannikova “Bu duruşma absürt. Savaş kan, utanç ve felakettir” dedi.

Rusya Mart başında, savaşı eleştirmeyi suç sayan bir yasa çıkarmıştı.

Marina Ovsyannikova, sosyal medya hesabında savaşı başlatanların uluslararası mahkemelerde yargılanacağını söylemesi nedeniyle de yargılanıyor.

Davanın kendisini ve savaş karşıtlarını korkutmak için açıldığını belirten Ovsyannikova, “Ama beni yıldıramadılar. Bugüne kadar olduğu gibi savaşa karşı çıkmaya devam edeceğim” dedi.
Marina Ovsyannikova önümüzdeki ay da bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle yargılanacak.

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