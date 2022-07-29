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Kocaeli'de araba lastikleri ormanı yaktı! Alevler hızla büyüdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de araba lastikleri ormanı yaktı! Alevler hızla büyüdü

 KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde ormanlık alan içerisinde bulunan araba lastiklerinde çıkan yangın, ağaçlara sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrasında söndürüldü.

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Yangın, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bulunan araba lastikleri yanmaya başladı. Hızla büyüyen yangın, daha sonra ağaçlara sıçradı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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