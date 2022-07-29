BIST 2.543
DOLAR 17,95
EURO 18,36
ALTIN 1.017,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yozgat'ta korkunç olay! Boşandığı eşini öldürüp intihar etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yozgat'ta korkunç olay! Boşandığı eşini öldürüp intihar etti

YOZGAT’ın Yerköy ilçesinde boşandığı eşi H.B.’yi pompalı tüfekle vurarak öldüren S.B., eski kayınbiraderi T.B.’yi de yaraladı. S.B. aynı silahla yaşamına son verdi.

Abone ol

Yerköy ilçesinde S.B. ve eski kayınbiraderi T.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.B, kayınbabasının evine pompalı tüfekle gelerek kayınbiraderi T.B.’ye ve eski eşi H.B.'ye ateş etti. S.B. daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede S.B.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan H.B. de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan yaralı olarak kurtulan T.B. ise Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Otobüs iki araçla çarpışarak uçuruma yuvarlandı! 16 kişi öldü
Otobüs iki araçla çarpışarak uçuruma yuvarlandı! 16 kişi öldü
Sağlık Bakanı Koca, eczanelere ilişkin alınan yeni kararları paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, eczanelere ilişkin alınan yeni kararları paylaştı
Hansu İrem kaç yaşında çocuğu var mı İlhan İrem eşi kimdir?
Hansu İrem kaç yaşında çocuğu var mı İlhan İrem eşi kimdir?
İlhan İrem'in çocuğu var mı sık sık paylaştığı kız kimdir? İlhan İrem kızı-oğlu var mı?
İlhan İrem'in çocuğu var mı sık sık paylaştığı kız kimdir? İlhan İrem kızı-oğlu var mı?
İlhan İrem hastalığı neydi neden öldü İlhan İrem gerçek ölüm sebebi nedir?
İlhan İrem hastalığı neydi neden öldü İlhan İrem gerçek ölüm sebebi nedir?
İlhan İrem öldü mü hastalığı neydi İlhan İrem ölüm nedeni nedir haberi geldi
İlhan İrem öldü mü hastalığı neydi İlhan İrem ölüm nedeni nedir haberi geldi
Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu
Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu
Türkiye'den BMGK'nın kararına tepki: Gerçeklikten kopuk, adaletsiz ve haksız bir karardır
Türkiye'den BMGK'nın kararına tepki: Gerçeklikten kopuk, adaletsiz ve haksız bir karardır
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres, İstanbul'a geldi