BIST 2.543
DOLAR 17,94
EURO 18,32
ALTIN 1.015,21
HABER /  DÜNYA

Otobüs iki araçla çarpışarak uçuruma yuvarlandı! 16 kişi öldü

Otobüs iki araçla çarpışarak uçuruma yuvarlandı! 16 kişi öldü

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, göçmenleri taşıyan otobüs iki araçla çarpışarak uçuruma yuvarlandı, kazada 16 kişi öldü.

Abone ol

İçinde 63 yolcusu bulunan otobüs, iki araçla çarpıştıktan sonra uçuruma yuvarlandı. Otobüsteki yolculardan 16 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı.

Nikaragua polisinden yapılan açıklamada, ölenlerin 13'ünün Venezuela uyruklu olduğu, yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Otobüsün, göçmenleri Honduras sınırına götürdüğü ve şoförün aşırı hız sonucu direksiyon kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen iki araçla çarpıştığı bilgisi paylaşıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Koca, eczanelere ilişkin alınan yeni kararları paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, eczanelere ilişkin alınan yeni kararları paylaştı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli personel alımı yapacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli personel alımı yapacak
İlhan İrem'in çocuğu var mı sık sık paylaştığı kız kimdir? İlhan İrem kızı-oğlu var mı?
İlhan İrem'in çocuğu var mı sık sık paylaştığı kız kimdir? İlhan İrem kızı-oğlu var mı?
İlhan İrem karısı kimdir, Hansu İrem kaç yaşında ne iş yapıyor? İlhan İrem çocuğu var mı?
İlhan İrem karısı kimdir, Hansu İrem kaç yaşında ne iş yapıyor? İlhan İrem çocuğu var mı?
İlhan İrem öldü mü hastalığı neydi İlhan İrem ölüm nedeni nedir haberi geldi
İlhan İrem öldü mü hastalığı neydi İlhan İrem ölüm nedeni nedir haberi geldi
Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu
Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu
Türkiye'den BMGK'nın kararına tepki: Gerçeklikten kopuk, adaletsiz ve haksız bir karardır
Türkiye'den BMGK'nın kararına tepki: Gerçeklikten kopuk, adaletsiz ve haksız bir karardır
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres, İstanbul'a geldi
Halil Konakçı Hoca’ya neden saldırıyorlar
Halil Konakçı Hoca’ya neden saldırıyorlar