Halil Konakçı Hoca’ya neden saldırıyorlar

Sosyal medyada çok konuşulan Ankara Melike Hatun Cami İmamı Halil Konakçı'nın kadınlara yönelik söylediği "Sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor" sözleri ile tepki çekmişti. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık bu konuyu masaya yatırdı. Halil Hoca'ya yönelik gelen tepkileri ve nedenlerini sıraladı.

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Gazeteci Sevda Türküsev'in de bir kadın olarak benzer konuşmalar yaptığına dikkat çeken Hadi Özışık, koparılan fırtınanın ne denli yersiz olduğunu kısa görüntülerle ekrana taşıdı.

Sevda Türküsev'e de mi Erdoğan söyletti?

''Peki Halil Konakçı söylediklerinde haksız mı? CHP neden Halil Konakçı hocaya neden saldırdı? Özgür Özel, Halil Konakçı'yı bahane edip Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyaneti ve İslam'ı hedef alırken benzer hatta daha sert bir konuşmayı Sevda Türküsev'e de mi Erdoğan söyletti?

Bilindik CHP zihniyetine Halil Konakçı Hoca çektiği ikinci video ile kapak gibi cevap veriyor.

Bir yerde yarı çıplak kadının iç çamaşırını görmek istemiyorum

Çok değil Mayıs 2021'de Sevda Türküsev'in Armağan Çağlayan'ın yaptığı benzer konuşmasında kullandığı: ''Bakın dekolte demiyorum çıplaklığı cesaret ve cesurluk kavramı içine sokup bir nesli tamamen soyunur hale getirdiler. Bugün sosyal medyaya bakıyorsunuz ya gencecik kızlar, evli kadınlar zaten ben erkekleri de hiç anlamıyorum. Bakın eskiden erkekler hiç önemli değil, adam caminin yolunu bilmez, hayatında alnını secdeye koymamış KARISINI KISKANIRDI KARDEŞİM YA. Şimdi erkekler karıları yanında çıplak bazıları NEREDEYSE ÇIPLAK! MİLLETE O KARIYLA HAVA ATIYO. Erkeğin DNA'sı da gitti. Yani bunun inanmakla inanmamakla alakası yok. Ben insanım ya bir lokantada bir yerde yarı çıplak kadının iç çamaşırını görmek istemiyorum. ' ifadelerini de mi Erdoğan söyletti?''

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