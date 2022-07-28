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Beşiktaş'tan ayrılan Lens 3. Lig'e transfer oldu

Beşiktaş'tan ayrılan Lens 3. Lig'e transfer oldu

Beşiktaş ile sözleşmesi biten Jeremain Lens, Fransa 3. Lig ekibi Versailles'e transfer oldu. Kulüp yaptığı açıklamada 35 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Beşiktaş macerası son bulan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in yeni rotası Fransa 3. Lig'i oldu.

Lens, Fc Versailles ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Fransa 3. Lig takımlarından FC Versailles, 35 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, Lens ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 2016-2017 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Jeremain Lens, 2017 yazında ise bonservisi ile Sunderland'den Beşiktaş'a transfer oldu.

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