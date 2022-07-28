Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sarp arazide orman yangını çıktı. Ekipler yangına 34 arazöz,5 iş makinası karadan müdahale ederken, havadan 10 helikopter 5 uçak alevlerle mücadele etti. Helikopterlerin ard arda sortileri ve uçakların müdahalesi ile alevlerin büyümesi önlendi ve yangın kontrol altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, bugün saat 18.00 sıralarında Marmaris Otogar mevkiinin üst kesimindeki sarp arazideki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına 34 arazöz,5 iş makinası karadan müdahale ederken, havadan 10 helikopter 5 uçak alevlerle mücadele etti.

Ayrıca yangın bölgesine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı iki adet TOMA aracının da sevk edildiği öğrenildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ve yoğun gayreti sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında gece boyunca gece görüş özelliğine sahip iki helikopterin de görev yapacağı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.