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Başakşehir Maccabi Netenya'yı mağlup etti! Adını bir üst tura yazdırdı

Başakşehir Maccabi Netenya'yı mağlup etti! Adını bir üst tura yazdırdı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Başakşehir, İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek 3. eleme turuna yükseldi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'ya konuk oldu. Netanya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz Başakşehir 1-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 10. dakikada Ndayishimiye kaydetti. 

Bu sonucun ardından Başakşehir toplamda 2-1'lik skorla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını 3. eleme turuna yazdırdı. 

Muhtemel rakip...
Temsilcimizin 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Maccabi Netanya-Başakşehir 11'ler:
Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham, Takang, Berko, Twumasi, Itzhak.

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Serdar Gürler, Aleksic, Chouiar, Okaka.

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