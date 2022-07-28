Başakşehir Maccabi Netenya'yı mağlup etti! Adını bir üst tura yazdırdı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Başakşehir, İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek 3. eleme turuna yükseldi.Abone ol
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'ya konuk oldu. Netanya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz Başakşehir 1-0 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 10. dakikada Ndayishimiye kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir toplamda 2-1'lik skorla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını 3. eleme turuna yazdırdı.
Muhtemel rakip...
Temsilcimizin 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Maccabi Netanya-Başakşehir 11'ler:
Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham, Takang, Berko, Twumasi, Itzhak.
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Serdar Gürler, Aleksic, Chouiar, Okaka.