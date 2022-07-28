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Konyaspor BATE Borisov'u rahat geçti!

Konyaspor BATE Borisov'u rahat geçti!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda temsilcilerimiz Konyaspor ve Başakşehir, rakiplerini eleyerek 3. eleme turuna yükseldi.

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EFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov'u konuk etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Konyaspor, 2-0 kazandı. 

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Rahmanovic ve 43. dakikada Calvo kaydetti. 

Bu sonucun ardından temsilcimiz Konyaspor, toplamda 5-0'lık skorla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. 

Konyaspor 10 kişi kaldı
Karşılaşmanın 61. dakikasında sarı kart gören Sokol Cikalleshi, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

KONYASPOR BATE BORİSOV CANLI ANLATIM

KONYASPOR 2-0 BATE BORİSOV

GOLLER: 37' Rahmanovic, 43' Calvo (Konyaspor)
KIRMIZI KART: 73' Cikalleshi (İkinci sarı kart) (Konyaspor)

Konyaspor-BATE Borisov ilk 11'ler:
Konyaspor:  Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme, Rahmanovic, Amir, Endri Cekici, Muric, Bytyqi, Cikalleshi.

BATE Borisov: Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Malkevich, Bacharou, Dragun, Gromyko, Vasilevich, Bessmertny, Milic

Konyaspor-BATE Borisov maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-BATE Borisov maçı bugün TSİ 21.00’de başlayacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

İlhan Palut: Avrupa’da ilerleyeceğiz
Konyaspor’un hocası İlhan Palut, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, “İlk maçta elde ettiğimiz avantajı koruyarak dikkatli bir şekilde turu geçmek istiyoruz. Takım olarak Avrupa’da ilerlemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Vaduz favori durumda
Konyaspor, turu geçmesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda Koper (Slovenya)-Vaduz (Liechtenstein) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maçta Vaduz, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etmişti.

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