Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan olmasaymış Tayyip Erdoğan bir hiçmiş Hadi Özışık yorumladı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "Biz olmasak Tayyip Erdoğan bir hiçti!" diyen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın tartışılan açıklamalarını YouTube kanalında değerlendirdi.

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Son dönemde muhalefetteki liderlerin arasındaki kavgalar ve geçmişe yönelik söylemleri gündemden düşmüyor.

Özellikle AK Parti'den ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan'ın söylemleri dikkat çekiyor.

'Nankör' eleştirilerine kızdı

Bu kapsamda TV5'te soruları yanıtlayan Davutoğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileri sayesinde var olduğunu söyledi.

Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı oraya oturuyor o lütfetmiş... Provokatörlerini karşımıza getiriyor, 'Cumhurbaşkanı olmasaydı sen bir hiçtin! Sen o yüzden bakan oldun...' Yok canım biz olmasak Tayyip Erdoğan bir hiçti!" diyen Ahmet Davutoğlu ve AK Parti'de bulunduğu dönemimdeki yapılan her şeyi 'Ben yaptım, biz yaptık' diye anlatan Ali Babacan hakkında Hadi Özışık Youtube kanalında ilginç yorumlarda bulundu.

Babacan'a seslenen Özışık, "Madem Erdoğan bu kadar başarısız bir liderdi sen 13 yıl neden tahammül ettin bu başarısızlığa bu tek adamlığa. Çekip gitseydin ya" dedi.

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